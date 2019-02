Det liberale dommerikon Ruth Bader Ginsburg er tilbage efter operation

Den amerikanske højesterets presse fortæller, at den 85-årige dommer Ruth Bader Ginsburg fredag deltager i et møde i Højesteretten. Det skriver The New York Times.

Dermed er Trumps torn i øjet tilbage.

Ginsburg har været ramt af kræft ad flere omgange og blev i slutningen af december 2018 opereret for lungekræft, hvilket medførte, at hun i januar for første gang i 25 år missede en debat i retten. Ifølge The New York Times har den 85-årige højesteretsdommer på trods af sit fravær deltaget i højesterettens arbejde.

Ginsburg gjorde sin første offentlige entré siden operationen i sidste uge, da hun deltog i en æreskoncert, som hendes svigerdatter havde arrangeret for hende. Her fortalte dommerens søn, James Ginsburg, at hun var oppe på at gå en mil om dagen og mødtes med sin personlige træner to gange om ugen.

Forbillede for feminister

Den progressive dommer har stor fokus på at skabe bedre forhold for USA’s kvinder gennem sin tolkning af den amerikanske forfatning.

Hun blev i 1993 udnævnt som højesteretsdommer af Bill Clinton, hvorefter hun som en del af et flertal i retten var med til at forbedre frihedsrettighederne og ligestillingen i USA. Med Trump som præsident er højesteretten blevet mere højreorienteret. Derfor er Ginsburg nu en del af det mindretal, der irettesætter, når højesteretten vil rulle udviklingen tilbage.

Under præsidentvalgkampen bevægede Ginsburg sig ud af dommerrollen og kritiserede Trump, hvilket hun senere har undskyldt for. Hun er selv blevet kritiseret af demokrater for ikke at trække sig tilbage under Obama. Hvis hun må gå af under Trump, har præsidenten nemlig mulighed for at erstatte hende med endnu en konservativ dommer.

Ginsburg er blevet et kæmpe popikon i USA og en helteskikkelse for feministiske og progressive unge amerikanere. Derfor har mange fans og demokrater holdt vejret under hendes fravær i højesteretten.