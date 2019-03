Republikansk faneflugt giver flertal i Senatet mod Trumps nødplan for en mur til Mexico

Der er nu flertal i begge Kongressens kamre for at gå imod præsident Trumps erklæring af nødretstilstand. Præsidenten har dog stadig et veto i baghånden.

Der tegner sig nu et flertal i Senatet for at blokere Donald Trumps udråbelse af national nødretstilstand - et skridt, USA’s præsident har taget for at sikre sig finansiering udenom Kongressen af en mur mod Mexico.

I weekenden meddelte den republikanske senator Rand Paul fra Kentucky nemlig, at han ikke kan stemme for, at præsidenten på denne måde kortslutter Kongressens kontrol med de føderale finanser. Det skriver flere amerikanske medier, blandt andre Washington Post og The New York Times.

Ved at erklære nødretstilstand på grund af indvandringen fra især Centralamerika får Trump mulighed for at finansiere sit murprojekt med allerede tildelte og øremærkede penge til det amerikanske forsvar - og altså udenom den finanslov for 2019, som Kongressen har vedtaget, og hvor der ikke er afsat så mange midler til grænsekontrol, som præsidenten har ønsket sig.

»Jeg støtter præsident Trump. Jeg støttede hans kamp for at få flere midler til muren fra både republikanere og demokrater, og jeg deler hans synspunkt, at vi behøver bedre sikkerhed ved grænsen. Men jeg kan ikke støtte hans brug af nødretstilstanden for at få flere midler, så jeg vil stemme imod hans erklæring, når den skal behandles i Senatet«, skrev Rand Paul i et debatindlæg på Fox News.

Lang vej tilbage

Rand Paul er den fjerde republikanske senator, som har meddelt, at han eller hun vil stemme for en resolution, som blokerer Trumps ønske om nødretstilstand. De tre andre er Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) og Thom Tillis (North Carolina). Dermed tipper flertallet i Senatet, hvor republikanerne sidder på 53 pladser, mens demokraterne kontrollerer 47. Også andre republikanske senatorer overvejer deres stilling, blandt andre Ted Cruz fra Texas og Marco Rubio fra Florida. Det forventes, at Senatet stemmer om resolutionen i løbet af de kommende uger.

Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, hvor der er et solidt demokratisk flertal, har allerede vedtaget en resolution, som blokerer for præsidentens tiltag.

At også et flertal i Senatet vil blokere for udråbelsen af nødretstilstanden er et uomtvisteligt politisk nederlag for Donald Trump. Men præsidenten har endnu en mulighed for at få sin politik igennem: Han kan nedlægge veto mod flertalsbeslutningerne i Kongressens kamre.

Gør han det - hvad han selv har sagt, han vil - vil det kræve to tredjedeles flertal i begge kamre for at imødegå præsidentens veto. Og der har modstanderne af Trumps erklæring lang vej at gå.

Der er imidlertid også anlagt sager ved flere amerikanske domstole med henblik på at få erklæret nødretstilstanden for ulovlig.