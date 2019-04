Trump siger farvel til minister med ansvar for grænsen

Den amerikanske minister for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, trækker sig fra sin post. Det bekræfter USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

Det er angiveligt præsidentens utilfredshed med Nielsens indsats på asyl- og immigrationsspørgsmålet, der er årsagen, skriver tv-stationen CBS.

»Kirstjen Nielsen forlader sin position, og jeg takker hende for hendes tjeneste«, skriver Trump på Twitter.

Han meddeler samtidig, at han har udpeget den nuværende chef for de amerikanske told- og grænsemyndigheder, Kevin McAleenan, som fungerende minister.

Overblik De har forladt Trumps administration John Kelly: Trumps stabschef meddeler 8. december, at han stopper ved udgangen af 2018.

Trumps stabschef meddeler 8. december, at han stopper ved udgangen af 2018. Jeff Sessions: 7. november 2018 meddeler justitsminister Jeff Sessions i et brev til Donald Trump , at han træder tilbage.

7. november 2018 meddeler justitsminister Jeff Sessions i et brev til Donald Trump , at han træder tilbage. Rex Tillerson: Udenrigsministeren bliver fyret den 13. marts 2018 af Donald Trump via et tweet. Præsidenten erstatter ham med CIA's hidtidige direktør, Mike Pompeo.

Udenrigsministeren bliver fyret den 13. marts 2018 af Donald Trump via et tweet. Præsidenten erstatter ham med CIA's hidtidige direktør, Mike Pompeo. Steve Bannon: Trumps kontroversielle tidligere chefstrateg forlader i august 2017 sin post i Det Hvide Hus.

Trumps kontroversielle tidligere chefstrateg forlader i august 2017 sin post i Det Hvide Hus. Anthony Scaramucci: Præsidentens kommunikationschef får kun ti dage på posten. Han bliver fyret 31. juli 2017 af daværende stabschef John Kelly, efter at Scaramucci har langet ud efter flere toprepublikanere i en samtale med en journalist fra magasinet The New Yorker.

Præsidentens kommunikationschef får kun ti dage på posten. Han bliver fyret 31. juli 2017 af daværende stabschef John Kelly, efter at Scaramucci har langet ud efter flere toprepublikanere i en samtale med en journalist fra magasinet The New Yorker. Sean Spicer: Pressetalsmanden for Det Hvide Hus siger op 21. juli 2017, fordi han er utilfreds med ansættelsen af Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus.

Pressetalsmanden for Det Hvide Hus siger op 21. juli 2017, fordi han er utilfreds med ansættelsen af Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus. James Comey: Direktør for forbundspolitiet FBI, som har stået i spidsen for en undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i præsidentvalgkampen i USA i 2016, bliver fyret af Trump i maj 2017.

Direktør for forbundspolitiet FBI, som har stået i spidsen for en undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i præsidentvalgkampen i USA i 2016, bliver fyret af Trump i maj 2017. Michael Flynn: Trumps nationale sikkerhedsrådgiver træder tilbage efter bare få uger på posten i februar 2017. Det sker, efter afsløringer af at han har drøftet amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA, før Trump tiltrådte. Han har desuden vildledt vicepræsident Mike Pence om samtalerne. Vis mere

Nielsen har været USA's minister for national sikkerhed siden december 2017. Under hendes ledelse har ministeriet haft ansvar for at eksekvere flere af Trumps mere kontroversielle politiske beslutninger - herunder den foreslåede mur langs grænsen til Mexico.

Indkaldt til høringer i flere omgange

Hun har også skullet forsvare administrationens beslutning om at adskille flygtninge- og immigrantbørn fra deres forældre.

Demokraterne i Kongressen har i flere omgange indkaldt Nielsen til høringer angående Trumps asyl- og immigrationspolitik.

Så sent som sidste måned skulle hun svare på kritiske spørgsmål om Trumps gentagende forsøg på at skaffe finansiering af grænsemuren.

Trump har udtalt sig negativt

Flere amerikanske medier beskriver, at forholdet mellem Nielsen og Trump har været præget af konflikt fra hendes tiltrædelse i 2017, og præsidenten har gentagende gange udtalt sig negativt om hendes indsats.

Der har tidligere været meldinger om, at hun ville trække sig senest omkring årsskiftet, skriver Wall Street Journal. Men det til trods har Nielsen offentligt støttet både præsidenten og hans politiske linje.

Trump har kaldt situationen langs grænsen for en national krise og erklærede tidligere på året en nødretstilstand for at sikre midler til grænsekontrol.

I sidste uge truede han således med helt at lukke grænsen til Mexico, hvis ikke Kongressen går med til at ændre lovgivningen og fjerne juridiske 'smuthuller'.

ritzau