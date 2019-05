Nu tager flere republikanske ledere afstand fra nye abortstramninger Det er for vidtrækkende at forbyde abort ved voldtægt og incest, mener flere republikanere i USA.

Nye abortstramninger i USA er for ekstreme for flere republikanske ledere.

Således er flere republikanere begyndt at distancere sig fra de vidtrækkende lovstramninger, der er indført i flere delstater på det seneste.

»Jeg tror på undtagelser ved voldtægt og incest, og hvis morens liv er i fare. Det er det, jeg har stemt for«, siger den republikanske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus i USA, Kevin McCarthy.

Han henviser til, at guvernøren i Alabama, Kay Ives, natten til torsdag dansk tid underskrev et lovforslag, der indebærer tæt på et totalforbud mod aborter.

Forbyder stort set alle aborter

Loven betegnes som den hårdeste abortlov i USA og forbyder stort set alle aborter, herunder også i voldtægtssager og ved incest. Den eneste undtagelse er, hvis kvindens liv kan være i fare.

Med sin udtalelse er mindretalsleder Kevin McCarthy den højest placerede embedsmand i Det Republikanske Parti til at modsætte sig den seneste bølge af abortstramninger i konservative delstater.

Flere andre republikanere i Washington D.C. har ligeledes sagt, at de er imod de nye begrænsninger, der ikke giver mulighed for at undtage voldtægt og incest.

Selv Alabamas republikanske senator, Richard Shelby, siger, at han 'altid har støttet undtagelser for voldtægt og incest'.

ritzau