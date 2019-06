Donald Trump kalder Meghan Markle for »modbydelig« forud for statsbesøg ... og nægter derefter at have udtalt sig om den britiske grevinde

Meghan Markle, grevinde af Sussex, bliver kaldt for »modbydelig« af den amerikanske præsident Donald Trump i et interview med det britiske medie The Sun.

I dag er USA's præsident, Donald Trump, ankommet til Storbritannien på officielt statsbesøg. Dog ikke uden problemer.

Forud for besøget er Donald Trump nemlig blevet interviewet af den britiske tabloidavis The Sun.

Her spørger journalisten ind til, hvordan præsidenten har det med, at den tidligere amerikanske skuespiller Meghan Markle har udtalt sig mod præsidenten under valgkampen i 2016. Hun kaldte blandt andet præsident Trump for »kvindefjendsk« og sagde, at hun dengang overvejede at flytte til Canada, hvis han blev præsident for USA.

»Det vidste jeg ikke. Hvad skal jeg sige?«

»Jeg vidste ikke, at hun var modbydelig«, sagde Trump til The Sun.

Men dagen efter at interviewet blev offentliggjort, var præsidenten ude med fake news-riven. På sin egen Twitter-profil skrev han, at han aldrig har udtalt sig om Meghan Markle, grevinden af Sussex, sådan som medierne skriver.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. juni 2019

»Jeg har aldrig kaldt Meghan Markle for modbydelig. Det er opfundet af fake news-medierne«, skriver Trump og fremhæver, at han næppe forventer en undskyldning fra medierne.

Men selv om præsidenten påstår, at der hele er en stor opdigtet løgn, så ligger The Sun inde med en optagelse af interviewet, de nu har offentliggjort.

En optagelse, der ellers synes at dokumentere, at han er citeret korrekt i The Sun.

Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix Donald Trump og førstedame, Melania Trump, på vej til London på officielt statsbesøg.

»Nasty« (modbydelig, red.) er et ord, som Trump ofte bruger til at omtale kvinder, der udfordrer ham på sine holdninger. Hillary Clinton, Kamala Harris, San Juans borgmester Carmen Yulín Cruz er blandt dem, der også er blevet stemplet som ækel af præsidenten.

Den omtale af kvinder fandt sit indpas i Trumps politiske ordforråd under valgkampen i 2016, hvor der var kort mellem de retoriske lussinger. Til sammenligning kaldte demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, ofte Trump og hans tilhængere for »a basket of deplorables« (en gruppe eksistentielle tabere, red.)

Royalt møde

Til trods for en del virak op til statsbesøget, så skal præsident Trump mandag møde en stor del af den britiske kongefamilie. Bare ikke Meghan Markle, for hun er stadig på barsel og deltager derfor ikke i officielle arrangementer.

Det har aldrig været en del af planerne for det officielle besøg, at hun skulle deltage.

Præsidenten vil blive budt velkommen i haverne ved Buckingham Palace, inden de om aftenen mødes til en banket i paladsets balsal.

Her vil han møde dronning Elisabeth, prins Charles, prins Harry, prins William og hans kone, Kate, grevinde af Cambridge.

Præsidents Trumps statsbesøg varer fra 3. til 5. juni.