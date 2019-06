»De vil ødelægge den amerikanske drøm«: Præsident Donald Trump raser mod socialister i sin 2020-kampagne

Tirsdag blev startskuddet for USA’s præsident Donald Trumps officielle 2020-præsidentkampagne. Der var lige så mange menneskser som ved en Beyoncé-koncert, og Maga-kasketterne var populære blandt publikum.

Godt 20.000 mennesker stod tirsdag klar i Amway Center i Orlando, Florida for at høre USA’s præsident, Donald Trump, officielt sætte gang i sin kampagne til præsidentvalget i 2020. Publikumsrækkerne var malet røde af de velkendte Make America Great Again-kasketter, mens pladsen ude foran stadionet var fyldt med Trump-modstandere, der demonstrerede.