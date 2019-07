To teenagere og deres mor blandt omkomne i flyulykke i USA

En 13-årig, en 15-årig og en mor fra samme familie er blandt de omkomne i flyulykken i Dallas mandag.

Det siger en embedsmand fra den katolske stift i Dallas natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

De to teenagere, 15-årige Alice Maritato og 13-årige Dylan Maritato, gik på romerskkatolske skoler i Dallas.

Børnenes mor, Ornella Ellard, og deres stedfar, Brian Ellard, var også om bord på det privatfly, der forulykkede natten til mandag i en lufthavn i byen Addison lidt uden for Dallas.

Alle ti personer om bord på flyet døde i ulykken.

Styrtede ind i en hangar

Kort efter at flyet lettede, drejede det mod venstre og styrtede ind i en hangar på lufthavnen.

Ud over familiemedlemmerne er en 58-årig mand og en 28-årig mand blevet dræbt. Identiteten på de sidste fire omkomne er fortsat ukendt.

Dallas Amt har endnu ikke bekræftet oplysningen om, at også teenagernes mor er omkommet i ulykken. Men de fem øvriges identitet er bekræftet fra officiel side.

Det nationale transportsikkerhedsråd (NTSB) udtalte på en pressekonference mandag, at det var ved at undersøge mikrofonoptagelserne fra cockpittet for at fastslå årsagen til ulykken.

Flyet skulle være fløjet til St. Petersburg i Florida.

ritzau