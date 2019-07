Indbyggere i Louisiana holder stadig vejret: »Så ser det ud, som om der ikke kommer oversvømmelse, og så ti minutter senere ser det ud, som om der kommer en oversvømmelse«

Det er vandet, det har handlet om hele tiden. Ikke vinden, men vandet.

Sådan lød det allerede for flere dage siden fra de amerikanske myndigheder, og sådan lyder det nu i opdateringerne om følgerne af den tropiske storm Barry – der kun kortvarigt havde karakter af at være en orkan.

Barry har passeret kysten ved delstaten Louisiana og er på vej ind over land, og har enkelte steder skabt oversvømmelser. Og risikoen for mere vand i gaderne er ikke helt ovre endnu.

»Denne storm har stadig en lang vej foran sig, inden den forlader staten. Man bør stadig passe på«, lød beskeden fra guvernør John Bel Edwards ifølge nyhedsbureauet AP.

I sognene Terrebonne og Plaquemine kunne digerne ikke holde vandet tilbage, og beboerne blev bedt om at evakuere. I særligt udsatte områder er politiet gået fra dør til dør for at få folk til at forlade deres hjem og komme i sikkerhed.

I St. Mary fangede en journalist, hvordan vandet langsomt begyndte at skvulpe ind over digerne, hvilket kan ses på disse klip.

REPORT: possible flow overtop levee in St Marys Parish bear Midway LA from Hwy 317 at 330 pm. Residents evacuating north @accuweather @breakingweather @NWSNewOrleans pic.twitter.com/59I9IbKIO4 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 13, 2019

Live update on levee overtopped in St Marys Parish, LA with deep flood waters moving up Hwy 217. Police have gone door-to-door asking residents to evacuate. A few people are staying behind @breakingweather @accuweather pic.twitter.com/8zY7CBkRBX — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 13, 2019

Sent lørdag aften forsøgte myndighederne at redde en familie på fem, der var blevet fanget af høj vandstand i byen Franklin tæt på Lafayette i Louisiana. Andre steder måtte folk søge op på hustagene for at undgå vandet, skriver AP.

Der har dog været flere gode nyheder for beboerne i Louisiana i løbet af natten. Særligt prognoserne om massive mængder nedbør havde skabt bekymring, men de holdt ikke stik.

Der kan fortsat falde omkring fem til 10 centimeter regn i løbet af i dag, men det er småting sammenlignet med prognoserne, der lød på omkring 50 centimeter eller endda mere.

New Orleans gik fri

I byen Mandeville tæt på New Orleans har nyhedsbureauet talt med beboeren Lisa Keiffer, der endnu ikke tør ånde lettet op.

»Problemet med denne slags storme, eller tropiske storme, der bevæger sig langsomt, er, at de er uforudsigelige«, siger hun.

»Det er meget stressende, fordi du ved ikke, om der kommer en oversvømmelse, så du bruger kræfter på at samle ting op, hæve tingene, flytte tingene, og så ser det ud, som om der ikke kommer oversvømmelse, og så ti minutter senere ser det ud som om, der kommer en oversvømmelse«, siger hun.

Byen New Orleans er indtil videre sluppet uden vand i gaderne, og alle hoveddigerne ved Mississippi-floden holdt. Det er desuden første gang siden orkanen Katrina i 2005, at alle sluseporte i New Orleans har været lukket til, skriver AP.

Der er stadig risiko for oversvømmelse ved især byen Lafayette, som ligger omkring 200 kilometer vest for New Orleans.

Barry aftager nu i styrke, mens den bevæger sig ind over land.