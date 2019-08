En latinamerikansk invasion: Politiet efterforsker skyderi som hadforbrydelse efter fund af hadefuldt manifest

Kort før skyderiet blev et stærkt indvandrerkritisk manifest offentliggjort på nettet, og politiet er i gang med at undersøge, om det er den 21-årige anholdte mand, der står bag.

Kort tid før skyderiet i et supermarked i El Paso i Texas blev indledt, blev et hadefuldt manifest mod indvandrere offentliggjort på nettet. Det er årsagen til, at politiet efterforsker skyderiet, der indtil nu har kostet 20 mennesker livet, som en hadforbrydelse.

Politiet har anholdt en 21-årig mand, og politichefen i El Paso, Greg Allen, oplyste på et pressemøde, at der muligvis var tale om en hadforbrydelse.

Manifestet, der er på fire sider og har overskriften »Den ubehagelige sandhed«, blev ifølge New York Times offentliggjort 19 minutter, før det første alarmopkald til politiet indløb.

Forfatteren til manifestet skriver om en latinamerikansk invasion af Texas. Det udtrykker sympati for terroraktionen mod to moskeer i New Zealand, der i marts kostede 51 mennesker livet.

En kvinde sørger i kirken St Pius X over drabene på 20 personer i El Paso. Foto: Mario Tama/Ritzau Scanpix

Manifestet er usigneret, og politiet arbejder ifølge det lokale dagblad The Houston Chronicle på at verificere, at det er den 21-årige anholdte mand, der står bag offentliggørelsen.

Den 21-årige mand, der blev anholdt kort efter forbrydelsen, kommer fra byen Allen i Texas, hvorfra der er cirka 10 timers kørsel til supermarkedet Walmart i El Paso, hvor skyderiet fandt sted.

Massemord er hverdag i USA

Myndighederne definerer et massemord som mindst tre dræbte, og det er i store træk hverdag i USA.

Næsten 40.000 personer blev i 2017 dræbt af skud i USA. Det var det højeste niveau i 50 år, oplyser Centers for Disease Control and Prevention, der er den officielle myndighed, som fører statistik.

Heri indgår også antallet af selvmord og vådeskud.