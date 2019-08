Politiet bekræfter: Mindst ni dræbte i skyderi i Ohio

Ni personer er blevet dræbt ved et skyderi i den amerikanske delstat Ohio.

Det oplyser det lokale politi i Dayton ifølge nyhedsbureauet AP.

Politiet skrev kort efter klokken ni dansk tid på Twitter, at de er på stedet for at efterforske et igangværende skyderi, og at befolkningen skal holde sig væk fra området. Derudover bekræfter de, at gerningsmanden er død.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Mindst 16 personer er kommet på hospitalet. Det fortæller en talsperson fra Valley Hospital, Terrea Little, ifølge AP. Det er endnu uklart, hvilken tilstand ofrene befinder sig i.

Ifølge avisen Dayton Daily News leder politiet efter endnu en gerningsmand, som muligvis har forladt området i en mørk Jeep.

Meldingerne kommer mindre end et døgn efter, at 20 personer blev dræbt i et skyderi lørdag i en Walmart-forretning ved et butikscenter i byen El Paso i den amerikanske delstat Texas.

OPDATERES

ritzau