Trump om Ukraine-sagen: Det er det største fupnummer i historien

USA's præsident, Donald Trump, kalder den såkaldte Ukraine-skandale for det største svindelnummer i historien.

Det siger han i en video på Twitter.

»Det, der sker lige nu, er det største svindelnummer i amerikansk politiks historie«, siger præsidenten.

Han hævder, at Demokraterne 'ønsker at fjerne alt', og nævner folks våben, sundhedsforsikring og frihed.

»Det er alt sammen meget enkelt. De (demokraterne, red.) forsøger at stoppe mig, fordi jeg kæmper for jer - og jeg vil aldrig lade det ske«, forsikrer Trump i videoen ifølge nyhedsbureauet dpa.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Proces mod rigsretssag

Tirsdag meddelte den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, at Kongressen nu tager hul på den proces, der kan sende Trump for en rigsret.

Præsidenten har 'forrådt sit embedsløfte, forrådt vores nationale sikkerhed og forrådt integriteten ved vores valg', sagde Pelosi.

Trump beskyldes for at forsøge at afpresse Ukraine for at finde snavs om demokraten Joe Biden, der håber på at blive sit partis kandidat til præsidentvalget næste år, og hans søn, Hunter Biden.

Det Hvide Hus har offentliggjort en udskrift af en telefonsamtale, som Trump havde den 25. juli med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Pelosi: Folk ændrer holdning

Her efterlyser USA's præsident, at man undersøger Biden-familiens handlinger i Ukraine.

Hunter Biden blev i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab. Selskabet er involveret i en skattesag i Ukraine, men der er ingen oplysninger om, at Hunter Biden er en del af sagen.

Lørdag siger Nancy Pelosi, at den amerikanske offentligheds holdning er skiftet, så flere nu støtter en rigsretsproces mod præsident Trump.

»I offentligheden er holdningen skiftet fuldstændigt. Det kan selvfølgelig ændre sig, hvem ved. Men lige nu - efter at have set anklagen og rapporten fra generalinspektøren samt administrationens arrogante attitude - så er det amerikanske folk kommet frem til en anden beslutning«, siger hun.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Generalinspektør: Troværdig anklage

Sagen begyndte at rulle, da USA's justitsministerium torsdag i sidste uge blev anklaget for ikke at have videregivet vigtige oplysninger fra en whistleblower om en mulig kommunikation mellem Trump og en udenlandsk leder.

Trump skulle ifølge anklagen fra whistlebloweren have givet et løfte til en udenlandsk leder over en telefonsamtale.

Ifølge generalinspektøren for de amerikanske efterretningstjenester, Michael Atkinson, var anklagen fra whistlebloweren både troværdig og presserende.

Men ifølge Atkinson underkendte USA's efterretningschef, Joseph Maguire, Atkinsons beslutning om at offentliggøre anklagen for Kongressen.

ritzau