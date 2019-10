Fra gnidninger til »kærlighedsfest«: Trump melder handelskrigen med Kina tæt på afsluttet Der er indgået aftale med Kina om intellektuel ejendom, finanstjenester og landbrugsvarer, siger Donald Trump.

USA og Kina er meget tæt på at nå til enighed om en afslutning på den verserende handelskrig mellem de to lande.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, på et pressemøde i Washington D.C. med den kinesiske vicepremierminister, Liu He.

Ifølge Trump er de to lande nået frem til en vigtig 'fase et' i deres handelsforhandlinger.

Møder med en kinesisk regeringsdelegation i den amerikanske hovedstad har ført frem til en aftale om intellektuel ejendom, finanstjenester og store køb af landbrugsvarer, forklarer han ifølge Reuters.

Det vil tage op til fem uger at få skrevet aftalen færdig, siger han under pressemødet med den kinesiske vicepremierminister.

Ifølge Reuters har kineserne forpligtet sig til at bruge op mod 50 milliarder dollar, svarende til omkring 338 milliarder kroner, på at købe amerikanske landbrugsprodukter.

»Så jeg vil foreslå landmændene, at de øjeblikkeligt går ud og køber mere jord og større traktorer«, lød det fra Trump på pressemødet.

»Der var mange gnidninger med Kina, men nu er det en kærlighedsfest«, tilføjede præsidenten.

Mulig større aftale på vej

Kinas præsident, Xi Jinping, har fredag i et brev til Trump skrevet, at han 'håber, at parterne vil handle efter de principper og den retning, vi to er blevet enige om'. Det skriver det amerikanske medie CNBC.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, oplyser fredag aften, at USA udsætter den næste planlagte toldforhøjelse over for Kina, skriver AFP.

Bloomberg News skrev tidligere, at det er en delvis aftale, parterne har indgået, og at det kan lægge grunden for en bredere aftale, som kan blive underskrevet senere på året af præsident Donald Trump og Kinas præsident.

Kina skal blandt andet være gået med til nogle indrømmelser på landbrugsvarer.

Handelsstriden mellem Kina og USA har allerede sat dybe spor i verdensøkonomien. Internationale organisationer har flere gange nedjusteret forventningen til den globale vækst i år og næste år.

ritzau