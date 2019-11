Man talte om ham som den nye Obama, nu må Beto O'Rourke opgive præsidentdrømmen Den 47-årige texaner tror ikke længere på succes og trækker sig derfor fra Demokraternes nomineringskamp.

Beto O'Rourke trækker sig fra kapløbet om blive Demokraternes kandidat til det amerikanske præsidentvalg næste år.

Det oplyser han fredag efter flere måneder med stillestående tal i meningsmålingerne og en svindende kampagneøkonomi.

»Selv om det er svært at acceptere, står det nu klart for mig, at denne kampagne ikke har midlerne til at opnå succes«, udtaler det tidligere kongresmedlem i en erklæring.

Den 47-årige texaner indledte sin valgkamp i marts i år med betydelig opbakning efter snævert at have tabt kampen om et sæde i Senatet i 2018 til republikaneren Ted Cruz.

Da O'Rourke offentliggjorde sit kandidatur, blev han af mange iagttagere betragtet som en af favoritterne til at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Ikke formået at fremkalde entusiasme

Men på den nationale scene har Beto O'Rourke ikke formået at fremkalde den entusiasme, der har givet ham nærmest rockstjernestatus i Texas.

Fakta De vil udfordre Trump Tom Steyer, 62 år, finansmand fra New York

Joe Sestak, 67 år, tidligere kongresmedlem fra Pennsylvania

Steve Bullock, 53 år, guvernør fra Montana

Michael Bennet, 54 år, senator fra Colorado

Joe Biden, 76 år, tidligere vicepræsident

Pete Buttigieg, 37 år, borgmester i South Bend, Indiana

Wayne Messam, 45 år, borgmester i Miramar, Florida

Bernie Sanders, 78 år, senator fra Vermont

Amy Klobuchar, 59 år, senator fra Minnesota

Elizabeth Warren, 70 år, senator fra Massachusetts

Tulsi Gabbard, 38 år, kongresmedlem fra Hawaii

Cory Booker, 50 år, senator fra New Jersey

Marianne Williamson, 67 år, new age-forfatter

Kamala Harris, 55 år, senator fra Californien

Julian Castro, 45 år, tidligere borgmester i San Antonio, Texas

Andrew Yang, 44 år, iværksætter

John Delaney, 56 år, tidligere kongresmedlem i Maryland Kilde: Reuters Vis mere

I de seneste måneders meningsmålinger har han ligget stille på omkring to procent og halser dermed langt efter frontløberne Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Beto O'Rourkes kampagnehold udelukker desuden, at han stiller op til Senatet. I det mindste for nu.

»Beto kommer ikke til at være kandidat i Texas i 2020 til det amerikanske Senat«, siger kampagnens kommunikationschef, Rob Friedlander.

Åbent stemplet Trump som racist

Beto O'Rourke har været en hård kritiker af præsident Donald Trump og åbent stemplet ham som en 'racist', der er motiveret af synspunkter om et hvidt overherredømme.

Donald Trump var da også hurtigt ude at gøre grin med sin politiske modstander efter Beto O'Rourkes nyhed. Blot få minutter efter meddelelsen fra O'Rourke skrev Trump på Twitter:

»Åh nej, Beto er lige droppet ud af ræset om præsidentskabet, selv om han siger, at han 'er født til dette'. Det tror jeg nu ikke«.

Beto O'Rourke har især udtrykt vrede over Trump efter et masseskyderi i El Paso i Texas i august, hvor 22 mennesker blev dræbt.

O'Rourke har udtalt, at han mener, at massakren er en 'konsekvens' af Donald Trumps fjendtlige retorik over for migranter i USA.

ritzau