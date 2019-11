Diplomat: Giuliani kørte smædekampagne mod amerikansk ambassadør i Ukraine

Et af kronvidnerne i rigsretsprocessen mod Donald Trump anklager præsidentens personlige advokat for at sprede løgne i Ukraine.

Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, har spredt løgne i Ukraine.

Sådan lyder anklagerne fra George Kent, der er en højtstående embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium og arbejder med amerikansk politik i Ukraine.

Kent har ifølge Reuters sagt, at Giuliani på sine besøg i Ukraine havde ladet ukrainske embedsmænd forstå, at han ikke bare udtalte sig som privatperson, men som en speciel udsending fra Donald Trump - uden at have drøftet det med det amerikanske udenrigsministerium.

Det står der i torsdagens udskrift af den lukkede afhøring, der blev foretaget af Kent 15. oktober.

»Giuliani havde ikke konsulteret Udenrigsministeriet om, hvad han lavede i Ukraine i første halvdel af 2019. Og så vidt jeg ved, har han aldrig foreslået at fremme amerikansk udenrigspolitik«, sagde Kent under afhøringen.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Ukraine Marie Yovanovitch var ifølge Kent et af ofrene i Giulianis arbejde i Ukraine.

Beskyldt for at være illoyal

Marie Yovanovitch, som blev udpeget til ambassadør under tidligere præsident Barack Obama, er beskyldt for at være illoyal over for præsident Trump ved blandt andet at blokere godkendelse af visaer til en gruppe ukrainere, der skulle til USA for at aflevere skadelig information om den tidligere vicepræsident og nuværende præsidentkandidat Joe Biden og hans søn Hunter.

»Hans (Giulianis, red.) påstande og beskyldninger mod tidligere ambassadør Yovanocitch var uden belæg og usande, punktum«, sagde George Kent.

Marie Yovanovitch blev pludseligt afskediget som amerikansk ambassadør i maj, og frem til det tidspunkt mener Kent, at hun var offer for en smædekampagne. Et referat fra telefonsamtale mellem Trump og den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, har også citeret Trump for blandt andet at kalde Marie Yovanovitch for »bad news«.

Marie Yovanovitch er senere blevet hyldet som lidt af en helt i det amerikanske diplomati, da hun har insisteret på at følge de faste diplomatiske procedurer på trods af kraftig politisk pres.

George Kent er en af tre såkaldte stjernevidner i afhøringerne mod Donald Trump. Hans anklager er de seneste offentliggjorte i den igangværende rigsretsproces mod Donald Trump. Her er han beskyldt for at indefryse amerikansk støtte til Ukraine for at presse ukrainerne til at undersøge påstande om korruption mod en af de førende demokratiske modkandidater ved valget næste år, Joe Biden, og hans søn, Hunter Biden.