Trump føler sig sikker på at blive frifundet i rigsretssag Den amerikanske præsident har kun hån til overs for anklagerne imod ham.

USA's præsident, Donald Trump, er ikke bekymret, efter at Repræsentanternes Hus natten til torsdag stemte for at stille ham for en rigsret.

Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse lidt efter klokken 03.00 dansk tid.

»Donald Trump er klar til de næste skridt og er sikker på, at han vil blive frifundet«, skriver Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at Repræsentanternes Hus på to anklagepunkter om embedsmisbrug og hindring af Kongressens arbejde stemte for at stille Trump for en rigsret.

Samtidig med afstemningen afholdt Donald Trump et vælgermøde i Michigan.

Her kommenterede Donald Trump kort rigsretssagen.

»Det føles ikke som om, at vi er ved at blive stillet for en rigsret«, sagde Trump ifølge det amerikanske medie ABC, hvilket førte til store klapsalver.

»Demokraterne forsøger at annullere millioner af patriotiske amerikaneres stemmer«, sagde Donald Trump til vælgermødet natten til torsdag.

