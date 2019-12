Milliardærer i vinkældre og momentvis humor: Biden får ros efter tv-debat – det gør Sanders ikke

Automatisk oplæsning Beta

Hvem skal udfordre Trump ved næste efterårs præsidentvalg? Hvem kan i det hele taget vinde over ham?

Det er spørgsmålet i Det Demokratiske Parti, hvor syv fremtrædende medlemmer er blandt dem, der kæmper om at blive partiets kandidat til præsidentvalget.

De var enige om at tordne løs mod Trump, men måtte også hamre løs på hinanden, da de mødtes til en tv-transmitteret debat i Los Angeles.

Det refererer flere amerikanske medier som en sportskamp med vindere og tabere. Der er bred enighed om, at Joe Biden kom godt over målstregen, mens Bernie Sanders ikke scorede så mange points hos kommentatorkorpset.

De demokratiske kandidater

2019’s sidste debat blandt de demokratiske præsidentkandidater blev holdt natten til fredag dansk tid i Los Angeles. 7 ud af de 15 demokratiske kandidater havde på baggrund af meningsmålinger og indsamling af kampagnebidrag kvalificeret sig til at kunne deltage i debatten: Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren og Andrew Yang. De, som ikke har kvalificeret sig, er: Michael Bennet, Michael R. Bloomberg, Julián Castro, Cory Booker, John Delaney, Tulsi Gabbard, Deval Patrick og Marianne Williamson. Vis mere

Roser Joe Biden

Biden fremstod selvsikker og kompetent, mens Sanders’ svar på alt var, at det er mangemillionærernes skyld, skriver CNN’s kommentator Chris Cilliza om debatten.

I Vox fremhæves Biden også, blandt andet for sin erkendelse af, at det ikke nytter noget at afsværge mulighederne for at samarbejde over midten i amerikansk politik. »Jeg nægter at anerkende det synspunkt, som nogle her gør, at vi aldrig, aldrig kan komme frem til at samarbejde igen«, sagde han. Ifølge Vox stod Peter Buttigieg forpjusket tilbage efter i et stykke tid at have høstet gode meningsmålinger.

Washington Post så også en debatvinder i Biden: »Det var ikke fejlfrit, men han holdt sig til emnerne, demonstrerede momentvis humor og håndterede behændigt de kritiske spørgsmål, han så komme«.

Avisen fandt også Buttigiegs præstation som mangelfuld, især da han fik et nyrestød af Elizabeth Warren, som hæftede sig ved, at han havde holdt et støttearrangement i en vinkælder, hvor gæsterne blev bedt donere penge til hans valgkampagne:

»Milliardærer i vinkældre bør ikke vælge USA’s næste præsident«, sagde hun.

Buttigiegs svar var, at han havde færrest penge af dem, der stod i debatpanelet. Men taberen var Bernie Sanders, der havde svært ved at svare ligeud på spørgsmål, konstaterer avisen.

Warren skød tilbage

Nyhedssiden Politicos kommentatorer gav ikke mange point til Buttigieg.

»Det er bare ikke fedt for en demokrat, når sætningen ’milliardærer i vinkældre’ kommer ud i nationalt fjernsyn«. Den fremhæver Joe Bidens debat og roser Elizabeth Warren for at være klar i sine budskaber. Og kvik i replikken, tilmed, som da hun blev spurgt, om hun ikke ville være den ædste præsident, der blev indsat og replicerede: »Jeg ville også være den yngste kvinde, der blev indsat«.

New York Times bringer adskillige artikler om debatten mellem de syv kandidater. Den omtaler blandt andet Joe Biden som en Houdini, der forsvandt ud af debatten, mens de andre mundhuggedes. Bernie Sanders beskrives som kandidaten, ingen har lyst til at slås med og som alene blev udfordret af ordstyrerne.

Nok er de syv kandidater trådt ned fra tribunen, men diskussionen fortsætter en tid endnu. Først fra februar og frem begynder partimedlemmerne og -støtterne at stemme om den kandidat, de foretrækker som Trumps udfordrer.