Demokraternes førende kvindelige kandidat: Bernie Sanders har sagt til mig, at en kvinde ikke kan vinde præsidentvalget

Bernie Sanders har medvind i kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat. Nu, før en vigtig demokratisk tv-debat, er han imidlertid raget uklar med sin nærmeste allierede i feltet, Elizabeth Warren, fordi hans kampagnefolk bliver instrueret i at tale dårligt om hende – og fordi han angiveligt har sagt, at en kvinde ikke kan vinde over Trump.