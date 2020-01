Demokraternes tv-debat i nat: Joe Biden bør takke sin ærkefjende Trump for angrebet i Irak

Fakta

Debatten

​

Natten til onsdag mødtes de førende demokratiske præsidentkandidater til den sidste tv-debat, før primærvalgsæsonen går i gang 3. februar i Iowa. Adgang til debatten var bestemt af en række minimumskrav til meningsmålinger og antallet af donorer, der har støttet kandidaternes valgkamp. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Seks kandidater havde kvalificeret sig: Joe Biden (77 år), Bernie Sanders (78 år), Elizabeth Warren (70 år), Pete Buttigieg (37 år), Amy Klobuchar (59 år) og Tom Steyer (62 år). Joe Biden, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar regnes for at være moderate demokrater, mens Bernie Sanders og Elizabeth Warren udgør venstrefløjen. Milliardæren Tom Steyer har ikke fyldt meget i valgkampen indtil nu, men det lykkedes ham at kvalificere sig som den sjette kandidat med et par gode meningsmålinger i delstaterne Nevada og South Carolina.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

12 demokrater går stadig officielt efter at blive deres partiers præsidentkandidat. Den meste kendte, som ikke var på debatscenen i går, er milliardæren Michael Bloomberg.​

