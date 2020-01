»John Bolton har beviserne«: Lækket boguddrag fra Trumps sikkerhedsrådgiver får demokrater op i det røde felt

Demokraterne intensiverer deres krav om, at Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton skal vidne i rigsretssag, efter at et udkast til et boguddrag er blevet lækket.

Hvis der er ét vidne, demokraterne har talt for at få lov til at indkalde i rigsretssagen mod Donald Trump, er det John Bolton. Præsidentens tidligere nationale sikkerhedsrådgiver har – modsat de vidner, demokraterne havde mulighed for at høre i Repræsentanternes Hus før nytår – været helt tæt på præsidenten. Og han har erklæret, at han gerne møder op til rigsretssagen i Senatet, hvis han bliver stævnet til det.