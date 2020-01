Republikansk flertal vakler: Trumps magtfulde beskytter kan ikke længere sikre hurtig frifindelse

Fakta

Rigsretssagen

Sagen foregår i det amerikanske Senat, som ifølge forfatningen skal huse sagen som en art domstol, hvor de 100 senatorer er nævningeting og til sidst skal stemme om præsident Trumps skyld. Det kræver to tredjedeles flertal at afsætte præsidenten, og Trumps parti, Det Republikanske Parti, har nu 53 pladser i Senatet. Her er sagens anklagepunkter:​​​​​​​​​​​​

Magtmisbrug​

Anklagen går på, at Donald Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering. USA ville tilbageholde militærstøtte, hvis ikke præsident Volodimir Selenskij annoncerede, at Ukraine ville undersøge Trumps politiske modstander Joe Biden og dennes søn for korruption.

At modarbejde Kongressen​

Anklagen går på, at Trump hindrede Kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest. Præsidenten har nemlig – mens demokraterne i Repræsentanternes Hus undersøgte ovenstående sag – forhindret embedsfolk og rådgivere i at vidne eller frigive dokumenter.

Kilder: Reuters, congress.gov

