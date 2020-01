Politiken til møde med Trump-vælgere i nat: »Nogle kvinder må jo støtte ham«

Mens rigsretssagen er på sit højeste, holdt Donald Trump i nat et vælgermøde i Des Moines i staten Iowa. Mest for at genere Demokraterne, der på mandag går i gang med at finde deres præsidentkandidat. Og publikum elskede det.