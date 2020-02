Hvilken af disse to vælgere skal vise vejen for demokraterne?

De fleste demokrater kan blive enige om, at det vigtigste er at slå Donald Trump. Men hvem kan? Er det en systemforandrer, der vil ændre USA fundamentalt, eller en moderat kandidat, der vil føre landet tilbage til tiden før Trump? Politiken mødte to demokrater i Iowa fra hver sin fløj og med hver sit bud på en vinderkandidat. Hvem Iowa mandag peger på, kan blive afgørende for, hvilken demokrat der får chancen mod Trump.

