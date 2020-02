Redaktør: Rigsretssag mod Trump graver politiske grøfter dybere

Automatisk oplæsning Beta

Rigsretssagen mod den amerikanske præsident Donald Trump ligger som en dyne over amerikansk politik, og den bidrager kun til splittelse i USA.

Det siger Anders Agner, som er chefredaktør på netmediet kongressen.com.

»Den amerikanske befolkning er meget uenige om, hvorvidt der er noget at komme efter«.

»Demokraternes vælgere har været meget oprevne og vil have ham afsat. Omvendt har Trumps base, hans kernevælgere, været standhaftige i deres støtte til ham. De mener ligesom Trump, at det er en heksejagt«.

»Grøfterne er gravet dybere, hvilket ellers nærmest ikke er muligt«, siger han.

Alt tyder på, at Trump bliver frifundet, når Senatet onsdag aften dansk tid skal stemme om anklagerne mod præsidenten.

Republikanerne har 53 pladser af Senatets 100 pladser, mens Demokraterne har 47.

At fjerne Trump kræver et absolut flertal på mindst to tredjedele af medlemmerne, så ganske mange republikanske senatorer skal dermed vende deres præsident ryggen, hvis han skal findes skyldig.

I rigsretssagen er Donald Trump anklaget for magtmisbrug og hindring af Kongressens arbejde.

»Trump fremstiller sig som David i kampen mod Goliat, manden mod systemet. Det vil han køre videre med på baggrund af rigsretssagen«.

»Han vil turnere med budskabet: 'Hvad sagde jeg? David kæmpede mod Goliat og vandt. Jeg er pure frifundet'. Selv om nogle vil påpege, at det ikke helt passer, så er han ligeglad«, siger Anders Agner.

Donald Trump skal tirsdag holde den årlige State of the Union-tale i Kongressen til USA's befolkning.

I sin tale sidste år gik han til angreb på politiske undersøgelser, da specialanklager Robert Mueller undersøgte Trumps kampagnestab for samarbejde med russiske agenter.

»Siden da har man haft rigsretssagen, som slutter dagen efter Trumps tale«.

»Hvis nogle tænkte, at 2020 ville blive et mere samarbejdende år i det amerikanske demokrati, så kan man godt tro om. Ideen om tværpolitisk samarbejde er definitivt parkeret, for klimaet i Washington er betændt og giftigt«, siger Anders Agner.

ritzau