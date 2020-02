Resultater fra Demokraternes valg i Iowa lader vente på sig

Automatisk oplæsning Beta

Resultaterne fra Demokraternes vælgermøder i den amerikanske delstat Iowa lader vente på sig.

Det melder tv-stationen CNN omkring klokken 04.30 natten til tirsdag dansk tid.

Det står således fortsat ikke klart, hvilken Demokratisk kandidat der får de demokratiske vælgere i Iowas opbakning til at udfordre præsident Donald Trump ved præsidentvalget i november.

Resultatet fra Iowa - som er den første i rækken af primærvalg i de amerikanske delstater - anses som et afgørende startskud for de håbefulde kandidater.

På dette tidspunkt ved det sidste primærvalg i Iowa i 2016 var næsten 70 procent af stemmerne talt op.

Men indtil videre er der ikke blevet offentliggjort et eneste officielt resultat fra demokraternes partikontor.

Kvalitetskontrol

Demokraterne oplyser, at forsinkelsen skyldes en ’kvalitetskontrol’ af resultaterne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I mellemtiden har Trump som ventet fået opbakning fra de republikanske vælgere i Iowa. Det skriver BBC.

I Iowa afholdes primærvalget som et vælgermøde - et såkaldt caucus. Her mødes partimedlemmerne rundt om i delstaten for at stemme åbent om kandidaterne.

Vælgerne stiller sig i en gruppe i lokalet, alt efter hvilken kandidat de er tilhænger af.

Hvis gruppen ikke udgør mindst 15 procent af vælgerne, kan de enten forsøge at overtale andre til at tilslutte sig deres gruppe eller selv vælge en mere populær kandidat.

I år bliver ikke kun det endelige resultat af vælgermøderne i Iowa offentliggjort.

For første gang offentliggør Demokraterne i år også, hvilken kandidat der fik først opbakning i første hug - altså inden vælgerne omgrupperer sig, skriver BBC.

Forud for vælgermøderne i Iowa var der ingen klar favorit blandt de demokratiske kandidater. En smule i front var dog den 78-årige senator Bernie Sanders og den 77-årige tidligere vicepræsident Joe Biden.

Men også den tidligere borgmester Pete Buttigieg og senator Elizabeth Warren ligger i meningsmålingerne lunt i svinget.

ritzau