Forbløffet Buttigieg fører i Iowa efter foreløbig optælling

Med knap to tredjedele af stemmerne optalt ved det såkaldte caucus i den vigtige delstat Iowa fører kandidaten Pete Buttigieg. Caucus svarer på dansk til et vælgermøde,

Bernie Sanders har med 62 procent af stemmerne optalt næststørst opbakning, mens Elizabeth Warren får tredjeflest i delstaten Iowa.

Den foreløbige optælling viser således, at den tidligere borgmester fra South Bend, Indiana, Pete Buttigieg har fået 26,9 procent af stemmerne. Den venstreorienterede senator Bernie Sanders fra Vermont har fået 25,1 procent og den progressive senator fra Massachusetts Elizabeth Warren 18,3 procent.

Pete Buttigieg kalder sin føring i Iowa »en forbløffende sejr«.

»Uanset hvad der sker herefter, så er det ubestrideligt, at det her er en forbløffende sejr for denne valgkampagne, dette kandidatur og den vision, som I alle har været en del af«, siger den 38-årige demokrat til tilhængere i New Hampshire ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skuffende fjerdeplads til Biden

Tidligere vicepræsident Joe kommer ind på en skuffende fjerdeplads med 15,6 procent af de foreløbige stemmer, mens senator Amy Klobuchar fra Minnesota står til 12,6 procent.

Vælgerne i Iowa har skullet pege på, hvem de foretrækker som Det Demokratiske Partis præsidentkandidat. Den person, der i sidste ende bliver nomineret, skal udfordre den nuværende præsident, republikaneren Donald Trump, ved valget i november.

Valgresultatet var ventet tidligt tirsdag morgen dansk tid, men tekniske problemer har udsat det i næsten et døgn.

Demokraterne i Iowa har forklaret, at det er problemer med den app, der skulle indsamle valgresultaterne fra delstaten, der er skyld i den pinlige start på den demokratiske primærvalgsæson.

Iowa har kolossal betydning i kampen om at blive USA's præsident.

Barack Obama boede nærmest i Iowa i tiden op til det vigtige caucus i 2008-valget. Skulle Hillary Clinton besejres, var Obama-lejrens analyse, at der skulle vindes i Iowa.

Missionen lykkedes, og Obama endte som Demokraternes kandidat og siden som præsident.

I 2016 vandt Hillary Clinton knebent i Iowa og vandt den demokratiske nominering. Siden tabte hun det samlede valg til Donald Trump.

Mens Demokraterne venter på det endelige resultat fra mandagens valg i delstaten, er flere af kandidaterne rejst videre til New Hampshire. Her finder det næste primærvalg sted den 11. februar.

ritzau