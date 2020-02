Biden fortsætter valgkamp efter mavepuster i Iowa

Automatisk oplæsning Beta

Den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden lover onsdag ifølge Reuters, at han vil fortsætte sin kamp for at blive Demokraternes præsidentkandidat, selv om han fik, hvad han kalder en 'mavepuster' ved valget i Iowa.

Den politiske veteran, som i lang tid var i front i meningsmålingerne, står til at få en fjerdeplads ifølge foreløbige resultater.

Den 77-årige Biden, som onsdag førte valgkamp i New Hampshire, fastslår, at han ikke er på vej ud.

»Jeg vil ikke pakke det ind. Vi fik en mavepuster i Iowa. Hele processen var en mavepuster«, siger Biden, som onsdag talte til vælgere i Somersworth, New Hampshire.

» Det er ikke første gang i mit liv, at jeg er blevet slået ned«, siger han og tilføjer:

»Der er frygteligt mange mennesker derude, som slet ikke havde nogen tro på, at jeg ville klare mig i valgkampen. De har afskrevet min kampagne fra det øjeblik, hvor jeg indledte den. Men jeg siger til dem nu: Jeg går ingen steder - jeg fortsætter.

Den langtrukne og kaotiske stemmeoptælling ved det første primærvalg i Iowa viser med omkring 71 procent optalte stemmer, at Biden ligger efter rivalerne Pete Buttigieg, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Med over to tredjedele af stemmerne optalt ved det såkaldte caucus eller vælgermøde i Iowa er der først og fremmest skabt stor opmærksomhed omkring kandidaten Pete Buttigieg.

Biden kritiserer den 38-årige Buttigieg for at have været utilstrækkelig i sin opbakning til præsident Barack Obama. Han advarer samtidig om, at Buttigieg er uerfaren, da han blot har borgmestererfaring fra en lille by.

I en kritik af Bernie Sanders siger Biden, at enhver demokrat, som forsøger at komme i Kongressen, vil blive kaldt 'socialist', hvis den stærkt venstreorienterede kandidat vinder terræn.

Den 78-årige Sanders, som er uafhængig, kalder sig selv 'demokratisk socialist'.

