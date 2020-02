Præsident Trump er frikendt i rigsretssag

Automatisk oplæsning Beta

Ved en afstemning i rigsretssagen i Senatet har præsident Trump tilstrækkeligt mange stemmer til frikendelse i anklager om magtmisbrug.

52 af de 100 senatorer kendte Trump ikke skyldig i den første anklage om magtmisbrug.

Ved en anden afstemning i rigsretssagen fik præsident Trump også tilstrækkeligt mange stemmer til at blive frikendt for anklager om at forhindre Kongressens arbejde.

Her er sagerne, som Senatet frikendte Trump for Her kan du læse om, hvad anklagerne konkret går på: * Magtmisbrug: - Denne anklage gik på, at Donald Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering. USA ville tilbageholde militærstøtte, hvis ikke præsident Volodimir Zelenskij annoncerede, at Ukraine ville undersøge Trumps politiske modstander, Joe Biden, og dennes søn for korruption, lyder det. * At modarbejde Kongressen: - Anklagen gik på, at Trump hindrede Kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest. Præsidenten har nemlig - mens Demokraterne i Repræsentanternes Hus undersøgte ovenstående sag - forhindret embedsfolk og rådgivere i at vidne eller frigive dokumenter, lyder det. Kilder: Reuters, congress.gov Vis mere

Trumps republikanske partifæller sidder på 53 af de 100 pladser.

Den republikanske senator Mitt Romney fra Utah meddelte inden afstemningen, at han ville stemme for, at Trump bliver dømt skyldig i at have misbrugt den tillid, som befolkningen har vist ham.

Romney var selv republikansk præsidentkandidat i 2012.

»At bringe en korrupt adfærd ind i en valgkamp blot for selv at kunne blive på sin post er måske den groveste og mest ødelæggende måde at svigte sin ed på«, sagde Romney inden afstemningen.

