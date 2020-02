Trump fejrer resultat af rigsretsafstemning med Twitter-video

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Som vanligt er USA's præsident, Donald Trump, hurtig til at markere en politisk sejr på de sociale medier.

Ved to afstemninger i Senatet blev præsident Donald Trump onsdag frikendt i rigsretssagen mod ham, og det fejrer han kort efter afstemningen med en video på Twitter.

Videoen viser forsiden af Time Magazine, hvor der er kampagneskilte for Trump som præsident til kommende valg.

Hvert skilt markerer et nyt valg, og der tælles hele tiden opad, mens Trump bliver siddende på sin post langt ud i fremtiden.

Ud over videoen - der nok må ses som en ironisk kommentar - skriver Trump i et andet tweet, at han vil komme med en fyldestgørende udtalelse senere.

»Jeg kommer med en offentlig udtalelse i morgen klokken 12 (klokken 18 dansk tid, red.) fra Det Hvide Hus for at diskutere vores sejr i rigsretssvindelnummeret, skriver han.

Demokraternes fejlslagne forsøg på at få Trump afsat bliver af den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, betegnet som en politisk fejl.

»Lige nu er det her en rigtig politisk tabersag for dem. De satte det hele i gang. De troede, at det her var en fremragende idé«, siger McConnell efter afstemningen ifølge nyhedsbureauet AFP.

»I det mindste på kort sigt har det været en kolossal politisk fejltagelse fra dem«.

Præsidenten blev først frikendt i anklagen om magtmisbrug og derefter i anklagen om at have modarbejdet Kongressen.

ritzau