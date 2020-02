Stemmerne er talt op: Demokraterne udnævner snæver sejrsherre i Iowa, men det ligner en spektakulær uafgjort

Demokraterne i Iowa oplyser, at Pete Buttigieg med mindre end et procentpoint har vundet valget i delstaten.

Demokraten Pete Buttigieg vinder en ultrasnæver sejr over senator Bernie Sanders i kampen om, hvem vælgerne i Iowa mener skal være Demokraternes præsidentkandidat ved valget i november.

Det står klart, efter at alle stemmerne er talt op efter mandagens vælgermøder i den amerikanske delstat.

Det meddeler Det Demokratiske Parti i Iowa, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til fredag dansk tid.

38-årige Pete Buttigieg, der er tidligere borgmester i South Bend, Indiana, har fået 26,2 procents opbakning fra vælgerne.

Den 78-årige Bernie Sanders har fået 26,1 procent.

Foto: Joseph Prezioso/Ritzau Scanpix Pete Buttigieg og Bernie Sanders ender nærmest uafgjort i Iowa, inden de to demokratiske præsidentkandidater bevæger sig videre til New Hampshire, hvor det næste delstatsvalg finder sted.

Ifølge The New York Times adskiller mindre end en tiendedel af et procentpoint Pete Buttigieg fra Bernie Sanders.

Flere vælger ikke at kåre en vinder

Resultatet er så tæt, at blandt andet nyhedsbureauet AP har valgt ikke at kåre en vinder.

»Det er fantastiske nyheder«, siger Buttigieg om nyheden om de endelige resultater under et vælgermøde i Manchester, New Hampshire, som bliver sendt direkte på CNN.

»Først og fremmest vil jeg sige, at senator Bernie Sanders også havde en fantastisk valgaften, og jeg lykønsker ham og hans støtter«.

Det endelige resultat fra vælgermøderne i Iowa har ladet vente på sig.

Da det tirsdag blev klart, at Buttigieg havde lagt sig i førersædet i Iowa, kaldte han det for en ’forbløffende sejr’.

De endelige resultater er ifølge Det Demokratiske Partis afdeling i Iowa blevet forsinket på grund af tekniske problemer med en app.

Leder af national organisation vil have omtælling

Tom Perez, der leder partiets nationale organisation, DNC, har sagt, at han vil have, at resultaterne i Iowa skal gennemgås en gang til. Det skrev han på Twitter torsdag.

Selv om Tom Perez er formand for det nationale partiapparat, bestemmer delstaternes partiorganisationer selv, hvad de gør. Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg.

Partiets afdeling i Iowa har afvist, at man vil optælle stemmerne igen - medmindre en eller flere af kandidaterne ønsker det.

De øvrige Demokratiske kandidater har indtil klokken 19.00 dansk tid fredag til at indgive en forespørgsel om en genoptælling af stemmerne.

Sanders er videre

Før de endelige resultater blev offentliggjort, afviste Bernie Sanders over for CNN, at han vil kræve en omtælling i Iowa, som han takkede for ’en meget stor sejr’.

»Vi har fået nok af Iowa. Jeg tror, vi skal flytte fokus til New Hampshire«, sagde han med henvisning til det næste primærvalg i rækken på tirsdag.

»Jeg tror, at Buttigieg og jeg i sidste ende vil have fået det samme antal delegerede«, tilføjede han.

Delstaten Iowa, der er den første delstat i primærkalenderen, er en af de få delstater, der ikke afholder direkte primærvalg, men afholder valgmøder.

Efter de fremmødte har oplyst deres ønskede præsidentkandidat ved de enkelte valgsteder, skal det omregnes til et antal delegerede, der deltager i først amtskonventer og siden konventer i delstatens valgkredse og på delstatsniveau.

Her bliver de delegerede, der kan tage til partikonventet til sommer og stemme på en præsidentkandidat, valgt.

