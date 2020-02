Redaktør: Biden er presset til at vinde efter syngende lussing

Automatisk oplæsning Beta

Presset på Joe Biden vokser, efter at demokraternes hidtidige favorit til at blive partiets præsidentkandidat igen fik et skuffende resultat ved tirsdagens primærvalg i delstaten New Hampshire.

Men det er endnu for tidligt helt at afskrive den 77-årige tidligere vicepræsident, selv om han kun blev nummer fem i New Hampshire og nummer fire i det første valg i Iowa for godt en uge siden.

Det vurderer Anders Agner Pedersen, redaktør for mediet Kongressen.com.

»Med hans to foreløbige placeringer kan Biden ikke udråbe sig selv som favorit. I New Hampshire fik han endnu en syngende lussing, og derfor er han næsten tvunget til at vinde de to næste primærvalg i Nevada og South Carolina«, siger han.

Anders Agner fremhæver, at Biden allerede tirsdag rejste videre til South Carolina, inden stemmerne i New Hampshire var talt op.

»Både Iowa og New Hampshire er kendetegnet ved at have mange hvide vælgere. I de to næste delstater er vælgersammensætningen anderledes. I Nevada med mange latinoer og i South Carolina med mange sorte. Vi mangler at se, hvordan Biden og de øvrige kandidater appellerer på tværs af vælgersegmenterne«, siger Anders Agner.

»Derfor er det en postgang for tidligt at afskrive Joe Biden. Men han er en presset mand, og han har ryggen mod muren. Han skal vinde«.

Som tilfældet også var i Iowa sluttede Bernie Sanders og Pete Buttigieg på de øverste pladser i New Hampshire.

»Det var endnu en bemærkelsesværdig tæt duel. Denne gang med Sanders som vinder, mens Buttigieg viser, at han formår at fastholde sit momentum fra Iowa. Han er en kandidat i medvind«, siger Anders Agner om den 38-årige Buttigieg.

»Men for begge bliver de næste to primærvalg også en udfordring. I 2016 tabte Bernie Sanders stort til Hillary Clinton i South Carolina, og Pete Buttigieg vil i både Nevada og South Carolina nok føle sig lidt mere på udebane, end tilfældet har været i de første delstater«.

To af demokraternes mindre fremtrædende kandidater opgav deres præsidentdrømme tirsdag på grund af ringe opbakning i New Hampshire, og det vil ikke forbavse Anders Agner, hvis senator Elizabeth Warren snart følger efter.

»Med en fjerdeplads i New Hampshire går det ikke godt. Hun ligner en kandidat, som ikke har lang tid igen«, mener han.

ritzau