Kan Biden rejse sig efter mavepuster i Iowa og katastrofevalg i New Hampshire?: Her er tre grunde til forhåndsfavorittens store nedtur

Mange vælgere synes, Joe Biden er for gammel og forvrøvlet. Hans skandaleramte søn har sat ham i et tvivlsomt lys. Og så har den tidligere vicepræsident angrebet kritiske vælgere med hånlige ord. Efter mavepuster i Iowa og katastrofevalg i New Hampshire sætter slagen Joe Biden nu sin lid til at de sorte vælgere.