Justitsminister langer ud efter Trump: Stop nu med at tweete om mit arbejde

Justitsminister William Barr mener, at USA’s præsident, Donald Trump, bør være mere tilbageholdende med at udtale sig på Twitter om det amerikanske justitsministeriums arbejde – såsom sagen mod den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone. Det siger Barr i et interview med ABC News torsdag.

»Jeg synes, det er på tide at holde op med at tweete om justitsministeriets straffesager«, siger han.

Roger Stone blev sidste år kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen, have hindret rettens arbejde og have intimideret vidner. Mandag havde anklagerne i sagen krævet mellem syv og ni års fængsel til Stone. Det amerikanske justitsministerium greb dog ind og anbefalede en mildere straf til Stone end den, som anklagerne plæderede for, hvilket har skabt mistanke om pres fra præsidenten og Det Hvide Hus.

Torsdag fortæller Barr i interviewet med ABC News, at Trump »aldrig har bedt mig om at gøre noget i en straffesag«. Da intervieweren spørger, om Det Hvide Hus har prøvet at påvirke ham, svarer Barr:

»Nej. Nej. Jeg har ikke diskuteret Roger Stone-sagen i Det Hvide Hus.

Han kritiserer dog også flere gange Trump, som ifølge Barr bør holde op med sine opslag på Twitter om ministeriets arbejde. De offentlige tweets gør det umuligt for Barr at passe sit job, siger han til ABC News.

»Jeg kan ikke lave mit arbejde her i ministeriet med konstante baggrundskommentarer, der undergraver mig«.

Vil ikke lade sig true

USA’s præsident, Donald Trump, har rost sin justitsminister, William Barr, for håndteringen af retssagen mod Roger Stone. På Twitter lykønskede Trump justitsministeren »for at have taget styringen i en sag, der var totalt ude af kontrol og måske aldrig skulle have været ført«.

Fire statsanklagere trak sig tirsdag fra sagen i protest.

I interviewet bliver Bill Barr også spurgt, om han er klar til en eventuel reaktion fra Trump, som måske ikke kan lide kritikken.

»Jeg vil ikke lade mig true eller påvirke af nogen. Hvad enten det er kongressen, avisledere eller præsidenten. Jeg vil gøre, hvad jeg mener, er rigtigt«, siger han.

Efter at interviewet med Bill Barr har været bragt og refereret livligt i de amerikanske medier, udtaler Det Hvide Hus’ pressesekretær Stephanie Grisham ifølge Fox News, at Trump ikke har noget problem med udtalelserne.

»Kommentarerne generede overhovedet ikke præsidenten, og han har ret til, som enhver anden amerikansk borger, at sige sin mening offentligt. Præsident Trump bruger sociale medier meget effektivt til at kæmpe for det amerikanske folk, imod uretfærdighed i vores land, inklusive falske nyheder«, siger hun.

Desuden tilføjer hun:

»Præsidenten har fuld tillid og tiltro til justitsminister Barrs evne til at udføre sit arbejde og opretholde loven«.