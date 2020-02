Justitsminister kritiserer Trump: Stop nu med at tweete om vores arbejde Kritik fra egne rækker rammer Trump i sag om eks-rådgiver, hvor der er mistanke om pres fra præsidenten.

Justitsminister William Barr mener, at USA's præsident, Donald Trump, bør være mere tilbageholdende med at udtale sig på Twitter om retssagen mod den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone

Det siger Barr i et interview med ABC News torsdag.

»Jeg synes, at det er på tide at stoppe med at tweete om justitsministeriets kriminalsager«, siger Barr i et interview med mediet.

Roger Stone blev sidste år kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen, have hindret rettens arbejde og have intimideret vidner.

Mandag havde anklagerne i sagen krævet mellem syv og ni års fængsel til Stone.

Bad om mildere straf

Det amerikanske justitsministerium har dog siden grebet ind og anbefalet en mildere straf til Stone end den, som anklagerne anbefaler, hvilket har skabt mistanke om pres fra præsidenten og Det Hvide Hus.

Torsdag fortæller Barr, at Trump »aldrig har bedt mig om at gøre noget i en kriminalsag«.

Han kommer dog også med en ganske hård kritik af Trump, som ifølge Barr bør stoppe med sine opslag på Twitter om ministeriets arbejde.

Udtalelserne på Twitter »gør det umuligt for mig at passe mit job«, siger Barr ifølge ABC News

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag rost sin justitsminister, William Barr, for håndteringen af retssagen mod Roger Stone.

På Twitter lykønskede Trump justitsministeren »for at have taget styringen i en sag, der var totalt ude af kontrol og måske aldrig skulle have været ført«.

Fire statsanklagere trak sig tirsdag fra sagen i protest.

