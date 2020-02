Pentagon afsætter nye milliarder til Donald Trumps grænsemur

Automatisk oplæsning

Det amerikanske forsvarsministerium afsætter yderligere 3,8 milliarder dollar til at bygge en mur langs en del af grænsen mellem USA og Mexico.

Det oplyser ministeriet torsdag.

Beløbet, der svarer til 22,7 milliarder kroner, vil blive brugt til at opføre en beton- og stålbarriere på 285 kilometer, som ifølge præsident Donald Trump vil forhindre migranter i ulovligt at slippe ind i USA.

Med det nye beløb er det amerikanske militær de seneste to år blevet tvunget til at omdirigere totalt 9,9 milliarder dollar til grænseprojektet.

Kongressen har flere gange afvist forslag fra Trump om at bevilge penge til en grænsemur.

Men i februar sidste år erklærede Trump en national nødtilstand ved landegrænsen til Mexico, hvorfra USA - ifølge Trump - var udsat for en invasion af mennesker, narko og kriminelle bander.

Stort løfte fra 2016

Ved at erklære nødtilstand kunne Trump uden Kongressens indblanding flytte penge fra det føderale budget til at finansiere grænsemuren, som var et af hans største løfter under præsidentvalgkampen i 2016.

Torsdag meddelte Trump, at nødtilstanden er forlænget frem til udgangen af februar 2021, selv om antallet af migranter, som krydser grænsen ulovligt, er markant lavere nu end for et år siden.

»Yderligere handling er nødvendig for at tackle den humanitære krise og for at kontrollere ulovlig migration og strømmen af narkotika og kriminelle over USA's sydlige grænse«, hedder det i begrundelsen.

De 3,8 milliarder dollar, som er annonceret torsdag, vil blive taget fra planlagte køb af køretøjer til hæren, fartøjer til flåden og transport- og kampfly til søværnet og luftvåbnet.

Ifølge Pentagon skal beløbet ses som et bidrag til andre myndigheders bestræbelser på at bekæmpe indsmugling af narko til USA.

Men Trump har gjort det klart, at formålet med muren er at holde migranter fra Central- og Sydamerika væk.

ritzau