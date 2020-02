Trump: Jeg har ret til at blande sig i retssager

Automatisk oplæsning

Præsident Donald Trump har »juridisk« retten til at gribe ind i kriminelle sager.

Det skriver han i et tweet.

Udmeldingen kommer, efter at justitsminister William Barr har kritiseret præsidenten for at udtale sig på Twitter om retssagen mod den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone.

Fredag anmodede Stone om en ny retssag.

Anmodningen kom, få dage efter at Trump havde vakt harme ved åbenlyst at gribe ind i retssystemet, da han kritiserede en foreslået fængselsstraf til Stone.

Stone er anklaget for at lyve for Kongressen og true vidner. Straffen skulle afsiges i næste uge.

Trumps tweet om, at han har ret til at gribe ind i retssager, kommer efter at en af præsidentens mest loyale ministre, justitsminister William Barr, rettede en sjælden kritik mod Trump og sagde, at præsidentens udmeldinger gjorde hans job i Justitsministeriet »umuligt«.

Trump roste torsdag Barr for håndteringen af retssagen mod Roger Stone.

På Twitter lykønskede Trump justitsministeren »for at have taget styringen i en sag, der var totalt ude af kontrol og måske aldrig skulle have været ført«.

Fire statsanklagere trak sig tirsdag fra sagen i protest mod Trumps indblanding.

Den offentlige meningsudveksling mellem Trump og Barr har forværret vrede og tumult i Justitsministeriet.

»Jeg synes, at det er på tide at stoppe med at tweete om justitsministeriets kriminalsager«, sagde Barr i et tv-interview med ABC-news torsdag.

»Jeg kan ikke gøre mit job i ministeriet, når der konstant udsendes baggrundskommentarer, som undergraver mig«, sagde Barr.

Han understregede, at Trump aldrig har bedt ham om noget i forbindelse med en retssag.

Dagen efter udsendte Trump nye tweets om sagen.

Roger Stone blev sidste år kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen, have hindret rettens arbejde og have intimideret vidner.

Mandag krævede anklagerne i sagen mellem syv og ni års fængsel til Stone.

Justitsministeriet greb så ind og anbefalede en mildere straf til Stone end den, som anklagerne anbefaler. Det har skabt mistanke om pres fra præsidenten og Det Hvide Hus.

Juraen på området er kompliceret og flertydig.

Justitsministeriet har siden Watergateskandalen i begyndelsen af 1970'erne skulle operere uden politisk indblanding.

Men Trump har tidligere krævet efterforskninger indledt mod personer, som han opfattet som politiske modstandere - deriblandt FBI's tidligere direktør James Comey.

/ritzau/Reuters

