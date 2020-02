Bernie Sanders erklærer sejr i det tredje amerikanske primærvalg – og en kandidat genopstår

78-årige Bernie Sanders vandt natten til søndag primærvalget i staten Nevada. Og tidligere vicepræsident Joe Biden så ud til at klare sig godt nok til at erklære sit comeback.

Bernie Sanders har erklæret en sikker valgsejr i staten Nevada natten til søndag – den tredje i sæsonen af amerikanske primærvalg. Dermed understreger den 78-årige selvudnævnte socialist, at han er favorit i kapløbet om at blive demokraternes præsidentkandidat, der skal prøve at slå Donald Trump ved præsidentvalget 3. november.

Da prognoserne fra førende amerikanske medier som CNN, ABC News, NBC News og AP ikke længere efterlod tvivl om sejren, var Bernie Sanders allerede videre fra Nevada til et valgmøde i Texas. Her, efter at have præsenteret sin kone Jane O’Meara Sanders som USA’s nye førstedame fra talerstolen, annoncerede han sejren med ordene:

»I Nevada har vi netop samlet en koalition over flere racer og generationer, som ikke kun vil vinde i Nevada, men vil skylle hen over dette land«.

Det endelige resultat i Nevada foreligger stadig ikke og tager længere tid end normalt at offentliggøre, fordi Det Demokratiske Parti har villet dobbelttjekke resultaterne efter valgkaosset i Iowa tidligere på måneden – og har valgt en mere lavteknologisk løsning end at bruge den app, som gav problemer i landbrugsstaten. Men de foreløbige prognoser placerer tidligere vicepræsident Joe Biden på andenpladsen – dog langt efter Bernie Sanders – og Pete Buttigieg som nummer tre.

Joe Biden førte indtil for nylig i de nationale meningsmålinger, men skuffede fælt i de to første primærvalgstater Iowa og New Hampshire. Han var ikke sen til at udnytte de bedre takter i Nevada. Da kun 10 procent af stemmerne var talt op, trådte han frem for sine tilhængere i Las Vegas og leverede en tale, der nærmest lignede fejringen af en sejr:

»Pressen er klar til hurtigt at erklære folk døde. Men vi er i live, mand. Vi kommer tilbage, og vi kommer til at vinde. Vi kommer til at vinde i South Carolina«, sagde Joe Biden med henvisning til den næste primærvalgstat, hvor der er valg næste lørdag.

South Carolina har en stor sort befolkningsgruppe, og her står Biden stærkt i meningsmålingerne – blandt andet på grund af sit arbejde for borgerrettigheder og sine otte år som Barack Obamas vicepræsident.

Buttigieg er stadig med

For den 38-årige, moderate kandidat Pete Buttigieg, som vandt over Sanders med promiller i det første valg i Iowa og blev nummer to ved den anden styrkeprøve i New Hampshire, lykkes det efter alt at dømme at forblive relevant for vælgerne. Det var spået, at han ville få det svært i Nevada, der modsat de to første primærvalgstater er langt mere etnisk blandet. Latinovælgere udgør omkring 30 procent af befolkningen i Nevada, så Pete Buttigieg har de seneste dage i tv-optrædener og ved valgmøder udnyttet, at han som den eneste demokratiske kandidat taler flydende spansk.

I sin tale i nat i Nevada ønskede han Sanders tillykke med sejren, men pegede samtidig på sig selv som en bred, samlende kandidat – modsat Bernie Sanders.

»Jeg tror, at den bedste vej til at slå Donald Trump og holde løfterne til det amerikanske folk er ved at udvide og vække det flertal, der støtter os på afgørende områder. Sanders tror på en ufleksibel, ideologisk revolution, som holder de fleste demokrater uden for – for slet ikke at tale om de fleste amerikanere«, sagde Buttigieg.

Senatoren Amy Klobuchar, der blev en overraskende nummer tre i New Hampshire og har lignet et andet muligt moderat alternativ til Bernie Sanders, var ikke i stand til at følge op på det gode resultat. Hun har fået elendig presse i den seneste uge, fordi hun i et interview ikke kunne navngive Mexicos præsident López Obrador – til trods for, at hun sidder i Senatets komité for grænsesikkerhed og immigration. Netop indvandring og forholdet til Mexico er af naturlige grunde et hovedtema for mange latinovælgere.