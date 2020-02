Demokrater angreb Bernie Sanders for socialisme, kirkeskyderi og en sundhedspolitik, der er vildere end Danmarks i tv-debat i nat

Christian er ludoman: »Der er aldrig noget, der kommer i nærheden af at spille, ikke sex, ikke kærlighed«

En nat i september var 27-årige Christian Bay tæt på at springe ud foran et tog. Efter 10 år med pengespil og bundløs gæld er han blevet sigtet for at have stjålet fra sine kolleger. På Bellahøj Politistation.