Edith Childs var den, der fandt på Obamas slagord, da han blev præsident. Nu er hun en af de afroamerikanske vælgere, som alle demokratiske præsidentkandidater vil have fat i. Den kandidat, hun stemmer på i South Carolina i dag, kan gøre livet surt for Obamas tidligere vicepræsident.

Barack Obama var træt, The New York Times havde en kritisk historie om ham på forsiden, og for at gøre det hele værre kunne præsidentkandidaten mærke, at han var ved at blive forkølet.