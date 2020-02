Biden vinder sin første sejr med hjælp fra South Carolinas sorte vælgere

Joe Biden takker vælgere i South Carolina, efter at han af flere amerikanske medier bliver kåret som vinder i demokraternes primærvalg her. Sejren er hårdt tiltrængt.

Tidligere vicepræsident i USA Joe Biden vinder Demokraternes primærvalg i South Carolina baseret på valgstedsmålinger.

Det skriver flere amerikanske medier herunder CNN og NBC.

Blå bog Joe Biden Joseph Robinette Biden, 77 år. Født 1942 i Scranton, Pennsylvania. Gift med Jill Biden siden 1977. Har fået fire børn - de tre af dem med sin første kone, Neilia. Hun døde sammen med hans mindste datter i en bilulykke, da Biden var 29 år. Bachelorgrad i historie og politisk videnskab ved University of Delaware. Mastergrad i jura ved Syracuse University. Drev sit eget advokatfirma, men størstedelen af hans karriere i politik. Valgt til Senatet fra staten Delaware fra 1973-2009. Har stillet op til præsident to gange før i 1988 og 2008. 2009-2017 var han vicepræsident i USA under Barack Obama. Vis mere

Ifølge samtlige store amerikanske tv-stationer står Biden til en ’overbevisende sejr’ i South Carolina, hvor der er 54 delegerede i spil.

Joe Biden takker sine følgere på Twitter:

»Tak, South Carolina! Til alle dem, der er blevet slået ned, talt ud og efterladt - det her er din kampagne. Sammen vil vi vinde nomineringen og slå Donald Trump«, skriver Biden.

Han forventes at tale til sine tilhængere til en valgfest i Columbia i South Carolina senere på aftenen lørdag amerikansk tid.

I flere måneder inden primærvalgene begyndte, var Biden favorit til at vinde, men det ændrede sig, da vælgerne begyndte at stemme i de første stater. Efter tre skuffende placeringer i Iowa, New Hampshire og Nevada har han haft hårdt brug for en sejr i South Carolina.

Exitpolls peger ifølge CNN på, at sorte vælgere udgør en majoritet af vælgerne, der stemte i delstaten, der kaldes ’porten til Syden’. South Carolina er den første stat i Syden i primærvalget, og det er samtidig den første stat i primærvalget, hvor en overvejende del af vælgerne er afroamerikanske.

Det er netop de sorte vælgere, som Joe Biden har satset hårdt på ville give ham hans første sejr. De udgør en afgørende del af demokraternes kernevælgere og er ikke bare nødvendige for at vinde demokraternes primærvalg, men også for at vinde præsidentvalget til november.

Ifølge valgstedsmålingerne vinder Biden også opbakning fra kvinder.

Sejren er især vigtigt, da den kommer få dage inden den såkaldte supertirsdag, hvor hele 14 stater holder primærvalg.

Hvis de foreløbige målinger holder stik, vil Joe Biden samlet set tage en andenplads i kampen om at blive den siddende præsident, Donald Trumps, udfordrer.

Den med flest delegerede er fortsat senator Bernie Sanders, der vandt en storsejr i Nevada.

Her vandt han 22 delegerede ud af de i alt 36, der var på spil, mens Joe Biden tog syv, og Pete Buttigieg tog tre.

Primærvalgene varer til starten af juni. De leder op til det demokratiske konvent i juli, hvor partiets kandidat officielt kåres.

Uddybende afsnit i artiklen er tilføjet af USA-korrespondent Sandra Brovall fra South Carolina.

