Bloomberg trækker sig som præsidentkandidat i USA

Michael Bloomberg, som er tidligere New York borgmester, stopper sin kampagne for at blive demokraternes præsidentkandidat i USA. Han støtter Joe Bidens kandidatur.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Michael Bloomberg, der er mangemilliardær og en af verdens rigeste personer, har brugt en betydelig mængde af sine egne penge på sit kandidatur.

Det til trods fik han et skuffende resultat tirsdag, hvor en lang række amerikanske delstater afholdt demokratiske primærvalg - valg af parties kommende præsidentkandidat.

Dermed er Demokraternes spidskandidater til posten tidligere vicepræsident Joe Biden, guvernør for Vermont Bernie Sanders og senator for Massachusetts Elizabeth Warren.

Har haft en uortodoks tilgang til valget

Bloomberg begyndte først at markere sig for alvor i valgkampen op til supertirsdag, og han har haft en uortodoks tilgang til valget.

Han er gået sent ind i valgkampen, og han har haft mest fokus på at vinde opbakning i befolkningsrige stater som Californien og Texas op til 'supertirsdag' 3. marts. Han her derimod ikke deltaget i primærvalg i små stater som Iowa og New Hampshire.

Bloomberg har haft en stab på over 300 personer, som arbejdede for ham på fuld tid i Californien.

ritzau