Det bliver ikke Elizabeth Warren, der skal udfordre Trump: Trækker sig fra valgkampen

Blå bog

Elizabeth Warren

70 år. Bor i Cambridge Massachusetts og Washington.​​​​​​​​​​​

Uddannet jurist. Mangeårig professor i jura med speciale i konkursret og forbrugerbeskyttelse. Fra 2012 senator for Massachusetts.​​​​​​​​​​​

Hun er blandt andet forfatter til bogen ’The Two-Income Trap: Why Middle-Class Mothers and Fathers Are Going Broke’. ​