Demokratisk favorit aflyser sin fest af frygt for coronavirus, men vinder en stribe stater i USA i nat

Joe Biden skulle egentlig have fejret natten med tusinder af tilhængere i Cleveland i staten Ohio. I stedet måtte han nøjes med en lille gruppe kampagnefolk i Philadelphia, for på grund af coronavirussen havde myndighederne frarådet store indendørs møder.

Det gjorde ham nu ikke mindre sejrssikker, da han stillede sig bagved en talerstol sammen med sin kone Jill Biden.

»Det ser ud til, at vi har endnu en god aften«, sagde han.

Joe Biden tager endnu en stribe sikre sejre i runden af amerikanske primærvalg, som i nat for første gang siden Super Tuesday var en mand til mand-duel mellem den tidligere vicepræsident og senator Bernie Sanders.

Joe Biden kan dermed udbygge sin føring over Sanders i kampen om de delegerede, som kandidaterne skal samle for at blive kåret til demokraternes præsidentbud ved partiets konvent til juli. Og det ser efterhånden mere end svært ud for Sanders at indhente føringen.

Bernie Sanders – som også havde måttet aflyse sit valgmøde i Ohio på grund af coronavirussen – valgte helt usædvanligt ikke at kommentere valgdagen.

Hillary tabte, Biden vandt

Seks stater afgjorde deres primærvalg i nat, hvor Michigan i Midtvesten var langt den vigtigste. Dels, fordi der var flest delegerede på spil. Dels, fordi Sanders i 2016 vandt over Hillary Clinton her. Og et stort spørgsmål var, om han stadig kunne regne med støtte fra især statens mange industriarbejdere.

Det kunne han ikke i samme grad som tidligere. Mindre end halvanden time efter, at valgstederne lukkede, kunne AP, CNN og andre amerikanske medier udnævne Joe Biden til vinder ud fra den foreløbige optælling i Michigan, hvor Biden førte stort.

I sydstaten Mississippi kunne medierne allerede ud fra exit polls fra valgsteder udråbe Joe Biden til knusende sejrherre. Obamas tidligere vicepræsident har hidtil haft kæmpestor opbakning fra sorte vælgere. Dem er der mange af i Mississippi, og han ser ud til at have fået flere end 8 af 10 af det samlede stemmetal i staten.

Også Missouri i Midtvesten har Joe Biden vundet sikkert over Bernie Sanders, mens det kun lykkedes Hillary Clinton med nød og næppe i 2016.

Vi har brug for amerikansk lederskab. Vi har brug for et præsidentlederskab, der er ærligt, tillidsvækkende, sandfærdigt og stabilt Joe Biden

I sin tale valgte Joe Biden ligefrem at takke sin modstander Bernie Sanders og hans tilhængere for deres energi. Og så fokuserede han på coronavirus, som er et vigtigt angrebspunkt for demokraterne, fordi præsident Trump har forsøgt – og stadig forsøger – at tale problemet ned.

»Der er så meget frygt i landet. Det er så meget frygt over hele verden. Vi har brug for amerikansk lederskab. Vi har brug for et præsidentlederskab, der er ærligt, tillidsvækkende, sandfærdigt og stabilt. Hvis jeg får æren af at blive præsident, lover jeg, at jeg vil stræbe efter at give landet det lederskab hver dag«, sagde Biden.

Resultater fra de sidste tre stater, Idaho, North Dakota og Washington er ikke klar endnu.

Washington på USA’s vestkyst, hvor Bernie Sanders ifølge meningsmålinger havde den bedste chance for en sejr, har været hårdt ramt af coronavirus, der foreløbig har kostet 25 dødsfald. Derfor er primærvalget foregået ved brevstemmer. Det er uklart, hvornår hele resultatet herfra foreligger, men den foreløbige optælling tyder på et tæt løb.

