Præsident Trump tester negativ for coronavirus

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Præsident Donald Trump er testet negativ for coronavirussen, oplyser Det Hvide Hus natten til søndag.

Testen er en foreløbig lettelse for Trump, som ifølge nyhedsbureauet AP og andre amerikanske mediers medier i lang tid har afvist at lade sig teste af frygt for at udstråle svaghed eller skabe nervøsitet, hvis testen skulle vise, at han var smittet.

For en uge siden var Trump sammen med en brasiliansk delegation på sit resort Mar-a-Lago i Florida, hvorefter både præsident Jair Bolsonaros pressesekretær og en diplomat senere er testet positive. Den brasilianske præsident er dog selv ifølge hans søn ikke ramt af virussen, og det var især præsidenten selv, Trump havde opholdt sig i nærheden af i længere tid.

Trump fortalte på en pressekonference lørdag, at han havde taget en test for coronavirus og afventede resultatet, som altså viste, at præsidenten ikke er smittet.

»En uge efter at have spist middag med den brasilianske delegation i Mar-a-Lago, er præsidenten fortsat symptomfri«, udtaler præsident Trumps læge Sean Conley ifølge AP i en pressemeddelelse.

Talt truslen ned

Trump har fået kritik for ikke at lade sig teste eller gå i karantæne. Han er også frejdigt vedblevet med at give hånd, hvilket han så sent som i fredags gjorde adskillige gange til de eksperter og erhvervsfolk, han havde indkaldt på sin pressekonference uden for Det Hvide Hus – om end en medicinaldirektør i gruppen dog afviste præsidentens håndtryk.

Præsidentens adfærd går stik imod de amerikanske sundhedsmyndigheders anbefalinger. Ikke mindst, fordi Trump med sine 73 år selv er i risiko for at udvikle komplikationer af coronavirus.

Men Trump har, lige fra coronavirussen begyndte at sprede sig, talt truslen ned, og så sent som i denne uge sagde han, at han stadig havde tænkt sig at gennemføre sine velbesøgte kampagneevents rundt om i USA, selv om de demokratiske kandidater Joe Biden og Bernie Sanders begge havde aflyst deres offentlige optrædener, fordi myndighederne anbefalede det.

Trumps datter i risiko

Også Trumps datter og rådgiver, Ivanka Trump, og justitsminister Bill Barr, har ifølge nyhedsbureauet AP været udsat for mulig smitte, da de mødtes med en australsk minister, som siden er testet positiv.

Vicepræsident Mike Pence, som Trump har udpeget til at stå i spidsen for coronaindsatsen, lovede lørdag også at lade sig teste sammen med sin kone Karen.

Samtidig indfører Det Hvide Hus øget sikkerhed, hvor besøgende får målt deres temperatur, før de får lov at komme i nærheden af præsident Trump og vicepræsident Pence. Lørdag blev en journalist afvist, fordi han tilsyneladende havde forhøjet temperatur.