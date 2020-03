I Trump-land er de mere bange for demokraterne end for coronavirus

Automatisk oplæsning

Demokraterne har sat gang i en socialistisk bølge. Fy for pokker, siger jeg. Men vi organiserer os imod dem«. ​

Art Fuller rynker brynene bag sine metalbriller. Den pensionerede biolog og politimand er iført en rødternet skjorte og sidder og trommer med en kuglepen på en mappe, han har liggende foran sig på dugen. Han er medlem af den konservative klub i byen Kingman i Arizona, som holder månedsmøde på en bøfrestaurant. Bag Art Fuller vajer et kæmpestort kampagnebanner med teksten ’Trump 2020 – Keep America Great’.

Samtidig andre steder i Arizona forbereder Det Demokratiske Parti sig på endnu en runde primærvalg tirsdag, der bliver gennemført på trods af coronavirus, som indtil videre kun har ramt staten med få isolerede tilfælde.

Fakta Primærvalg og corona Tirsdag afholder staterne Florida, Illinois, Ohio og Arizona primærvalg, hvor de to tilbageværende demokratiske hovedkandidater, Bernie Sanders og Joe Biden, skal konkurrere uden at kunne afholde valgmøder, fordi de på myndighedernes opfordring har aflyst offentlige events. ​​​​ Valgene bliver trods coronavirus gennemført, men med en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal begrænse smittespredning – blandt andet er valgsteder på ældrecentre flyttet til andre faciliteter, og der er udvidet mulighed for at brevstemme. ​​​​ Myndighederne forventer en stemmeprocent, som er betydeligt lavere end normalt, på grund af frygt for virussen.​​​​ Vis mere

Den republikanske del af primærvalget i Arizona er til gengæld aflyst – ikke på grund af virussen, men fordi Donald Trump reelt er den eneste kandidat. Ved valget i 2016 stemte 74 procent af byens indbyggere på Trump.

»Det hjælper os måske denne gang, at demokraterne har så elendige præsidentkandidater. Joe Biden kan ikke huske sit eget efternavn. Og Bernie Sanders er kommunist«, siger Art Fuller og ryster på hovedet.

»I sin tid syntes jeg, det var min pligt at tage til Vietnam og kæmpe. Så jeg har set socialismen. Det er ikke noget for os i Amerika. Og slet ikke for Arizona«.

Det modsatte af socialisme

Arizona, som grænser op til Mexico, har i årtier været en uindtagelig republikansk højborg. Men de konservative skanser smuldrer. Ved midtvejsvalget i 2018 snuppede demokraterne et sæde i Repræsentanternes Hus fra republikanerne, så Arizona nu har 5 demokrater og 4 republikanere i Washington.

Demokraten Kyrsten Sinema fravristede samtidig en af de to pladser i Senatet fra republikanerne. Ikke nok med, at hun er Arizonas første kvindelige senator – hun er også erklæret biseksuel, hvad der i mange republikaneres øjne kun understreger, hvor klemt de konservative værdier er.

29-årige Anne Marie Ward stiller op til Repræsentanternes Hus som en ung moderne kvinde fra Arizona, der samtidig vil videreføre statens konservative arv.

Nogle prognoser spår, at Arizona også ved præsidentvalget til november svinger og bliver demokratisk. Derfor mobiliserer konservative kræfter netop nu for at vende billedet. For eksempel den 29-årige republikaner Anne Marie Ward, som stiller op til Repræsentanters Hus og også er troppet op til mødet mellem Trump-bannerne.

»Demokraterne er rykket langt til venstre, og det er ikke, hvad vi står for som amerikanere. Vores land bygger på principper, som er det modsatte af socialisme – at den personlige frihed vejer tungere end statens indblanding – og vi er et stærkt land af netop den grund«, mener hun.

»Desværre har vi ikke fået inspireret min generation nok til at forstå budskabet«.

I sin kampagnevideo på nettet fremstår Anne Marie Ward derfor både som en moderne ung kvinde, der driver egen virksomhed og har en doktorgrad i ledelse, og som en ægte lokal republikaner, der rider på heste og skyder med automatgevær, mens hendes to små børn og ægtemanden Robert (iført cowboyhat) ser til i baggrunden.

»Mange, mange vælgere her støtter præsident Trump. Men der kommer også en masse tilflyttere fra Californien, Midtvesten og Latinamerika, og deres sindelag er mere venstreorienteret. Jeg prøver at fortælle til dem, at Arizona netop blomstrer og er værd at flytte til, fordi vi bygger på konservative værdier, hvor skatten er lav, og friheden er stor for folk, der vil arbejde og skabe sig en lykkelig tilværelse«, siger hun.

Arizona er den hurtigst voksende stat i hele USA ifølge den seneste opgørelse fra det amerikanske folketællingsbureau. Indbyggertallet steg senest med 2,2 procent på et år og ligger nu pænt over de 7 millioner.

Især i hovedbyen Phoenix har mange tilflyttere latinamerikanske rødder. Og de stemmer overvejende demokratisk. Det samme gør amerikanere fra Californien, som er taget til Arizona i jagten på jobs og billigere boliger.

Demokrater bliver mobbet

Et andet sted i Kingman på en af de ganske få cafeer i byens søvnige gamle centrum sidder den lokale formand for Det Demokratiske Parti, Mary McCord Robinson. Hun ved om nogen, hvad det vil sige at være i mindretal blandt republikanere. Men selv i de mest Trump-venlige distrikter i Arizona som her er der tegn på et skred.

Formanden for demokraternes partiafdeling i byen Kingman er vant til, at republikanerne dominerer alt, men det er kun et spørgsmål om tid, før det politiske pendul svinger, mener hun.

»Flere vælgere registrerer sig som demokrater, og vi har lagt en plan for valgdagen, hvor vi simpelthen står på valgstederne og takker dem for at møde op«, siger hun.

»Udfordringen er at få demokraterne ud af skabet. Folk bliver simpelthen mobbet for at stemme demokratisk her«.

Mary McCord Robinson kører selv med et anti-Trump-klistermærke på kofangeren og oplever jævnligt, at folk råber socialist efter hende eller det, der er værre. Det ændrer bare ikke på, at demokraterne vinder terræn, påpeger hun.

»Arizona er allerede en svingstat, hvad angår pladserne i Kongressen og i vores lokale parlament. Præsidentvalget er mere usikkert, men det kan bestemt ske. Og lige nu, med coronavirussen, tror jeg, at mange republikanere genovervejer, om præsident Trump handlede særlig fornuftigt ved nærmest at udnævne den til et fupnummer i begyndelsen. Mange republikanske vælgere vil på et eller andet tidspunkt bliver påvirket af virussen. Og det er tit ældre mennesker«, siger hun.

Danmark er skrækscenariet

Tilbage i den konservative klub har de – ganske rigtigt temmelig aldrende – republikanere dog helt andre bekymringer. Den 77-årige pensionerede lastbilchauffør Charlie Brooks mener, at demokraterne bevidst vil udhungre Arizona med højere skatter og lade velfærdsydelser regne ned over folk, der i stedet burde arbejde.

»De lover alting, men glemmer at sige, hvordan helvede de har tænkt sig at betale for det hele. Det er meget skræmmende«, siger Charlie Brooks og forklarer, at en af de helt store tragedier i hans arbejdsliv var, at hans fagforening støttede demokraterne og derfor donerede en brøkdel af hans kontingent til partiet.

Den pensionerede lastbilchauffør Charlie Brooks og hans veninde Maurice Humphrey.

»Trump har givet os konservative dommere, lavere skatter og bygget en mur mod Mexico, som vi bestemt har brug for for at stoppe illegal indvandring«, siger han.

Hans veninde Maurice Humphrey på 72, som sidder ved siden af, nikker.

»Vi skal blive ved med at være konservative i Arizona«.