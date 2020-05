Sorte amerikanere raser: Ahmaud blev skudt ned i et hvidt kvarter i sydstaten Georgia. Nu har beboerne hængt Trump-plakater op

Blå bog

Carol Anderson

Professor i afroamerikanske studier ved Emory University i Atlanta, Georgia. Født i 1959. Har blandt andet forsket ved Ohio State University og Harvard University.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hun undersøger især det politiske systems indflydelse på racespørgsmål, retsvæsen og ulighed. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Carol Anderson har skrevet flere bøger – blandt andet bestselleren ’White Rage: The Unspoken Truth of Our Racial Divide’, som fortæller historien om racisme og hadforbrydelser mod sorte i USA. Den vandt National Book Critics Circle Award i 2016 og er en New York Times Best Seller.​

