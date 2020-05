Joe Biden tog stemmer fra sorte for givet – nu undskylder han for »rap replik«

Automatisk oplæsning

Joe Biden, der står til at blive Demokraternes præsidentkandidat, undskylder for en kontroversiel kommentar om sorte.

Biden har til en radiovært sagt, at afroamerikanere »ikke er sorte«, hvis de er i tvivl om, hvem de skal stemme på til præsidentvalget i november.

Den 77-årige demokrat og Trump-udfordrer kom med udtalelsen under en livlig samtale med radiopersonligheden Charlamagne Tha God, som også bød på uenigheder mellem de to.

»Jeg skulle ikke have været så rap i replikken. Jeg skulle ikke have været så bedrevidende«, sagde han senere under et opkald med flere sorte forretningsfolk, efter at bemærkningen havde skabt røre og kritik.

»Jeg har aldrig nogensinde taget det afroamerikanske samfund for givet«, sagde Biden under samtalen med flere personer fra interesseorganisationen Black Chamber of Commerce.

Den tidligere vicepræsident under Barack Obama kom med bemærkningen, da han var ved at forsvare sine forbindelser til den afroamerikanske del af befolkning.

Her sagde han, at han har 'overvældende støtte' fra sorte.

Charlamagne, hvis rigtige navn er Lenard McKelvey, sagde, at han håbede på at se Biden igen på sit program, da der er »lang tid til november, og vi har mange flere spørgsmål«.

»Lad mig sige dig det her«, sagde Biden fra sit studie hjemme i Delaware.

»Hvis man har et problem med at finde ud af, om man er for mig eller Trump, så er man ikke sort«.

Radioudsendelsen blev sendt fredag morgen lokal tid og mødte straks vrede kommentarer fra Trump-lejren.

Donald Trump Jr., præsidentens søn, beskyldte Biden for en »frastødende og dehumaniserende racistisk mentalitet«.

Senator Tim Scott, den eneste sorte republikaner i Senatet, udtalte, at det var typisk, »at Demokraterne tager sorte stemmer for givet«.

Præsident Donald Trump delte Scotts kritik på Twitter.

Det ventes, at støtte til Biden blandt afroamerikanere vil være afgørende for hans muligheder som præsident.

