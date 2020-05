Trump truer med at lukke de sociale medier

Efter at det sociale medie Twitter har faktatjekket to af præsident Donald Trumps tweets, truer han nu med, at republikanerne vil regulere eller ligefrem lukke sociale medier. Det er dog uklart, hvordan det skulle kunne foregå.

Præsident Donald Trump er blevet så vred over, at Twitter har forsynet to af hans tweets med et faktatjek, at han nu truer med at regulere eller ligefrem nedlukke sociale medier, som vælger side til fordel for politikere. Eller som han skriver (også på Twitter):