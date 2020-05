Trump vil til Månen: Hvad amerikanerne skal deroppe, står i et papir, de færreste har lagt mærke til

I dag kan det for første gang i næsten et årti lykkes Nasa at sende to astronauter i kredsløb med hjælp fra Tesla-chefen Elon Musks firma SpaceX. Det vil genopfinde USA’s rumprogram og er en del af Donald Trumps plan om hurtigt at vende tilbage til Månen. Hvad USA vil dér, afslører et dekret, Trump har underskrevet.