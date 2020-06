»Racismens eksistens er en kendsgerning i USA«: Forsvarsminister afviser Trumps trussel om at sætte soldater ind Forsvarsminister vil ikke sætte militæret ind for at bringe orden i byer, der er plaget af uroligheder.

Artiklen er opdateret kl. 18.34.

USA's præsident, Donald Trump, må se langt efter støtten fra sin forsvarsminister, efter at Trump for nylig truede med at sætte militæret ind i byer, der de seneste dage har været plaget af voldsomme uroligheder.

På et pressemøde onsdag afviser forsvarsminister Mark Esper således at støtte præsidentens forslag.

»Muligheden for at sende aktive tropper ind i en håndhævende rolle skal kun anvendes som en sidste udvej i de mest akutte og alvorlige situationer«, siger Mark Esper ifølge CNN.

»Vi befinder os ikke i en af de situationer nu. Jeg støtter ikke et forslag om at aktivere oprørsloven (Insurrection Act)«, tilføjer forsvarsministeren.

Uro i flere byer efter sort mands død under anholdelse

Den seneste uge har adskillige amerikanske byer lagt gader til udbredte demonstrationer. Flere steder har demonstrationerne udviklet sig til sammenstød mellem demonstranter og politi.

Demonstrationerne brød ud, efter at en 46-årig sort mand i sidste uge døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis.

Mandag truede Donald Trump med at sende militæret ind i de uroplagede byer.

Det vil kræve, at den såkaldte oprørsakt fra 1807 bliver aktiveret. Akten blev senest aktiveret under raceurolighederne i Los Angeles i 1992.

Mark Esper benyttede onsdagens pressemøde til at fordømme politiets vold mod den 46-årige George Floyd, der mistede livet under en anholdelse i Minneapolis i sidste uge.

»Drabet på George Floyd er en forfærdelig forbrydelse. Politibetjentene skal stå til ansvar for drabet. Det er en tragedie, som vi har set gentaget alt for mange gange«, siger Mark Esper.

»Jeg sender mine dybeste kondolencer til George Floyds venner og familie. Racismens eksistens er en kendsgerning i USA, og vi skal gøre vores bedste for at erkende den, for at konfrontere den og for at udrydde den«.

