George Floyds drøm som barn er ubærlig læsning i dag

Blå bog

George Floyd

Hans fulde navn var George Perry Floyd Jr. Født 14. oktober 1973 i Fayetteville, North Carolina.

Voksede op i kvarteret Third Ward i Houston, Texas. Student fra Jack Yates Senior High School i 1993. Har studeret ved South Florida Community College og Texas A&M University–Kingsville, men uden at færdiggøre uddannelserne.

Var med til at udvikle hiphop-scenen i Houston i 1990’erne, hvor han rappede under sit kælenavn ’Big Floyd’.

Tiltalt flere gange for tyveri og stofbesiddelse. Fik i 2007 en fængselsdom på fem år for at medvirke til røveri. Har siden været aktiv i den kristne Resurrection-bevægelse og lavet socialt arbejde der.

Blev dræbt 25. maj 2020 under en anholdelse i Minneapolis, Minnesota, hvor han var flyttet til.

Floyd har ifølge præsten Al Sharpton, som stod for hans mindehøjtidelighed, fem børn fra tidligere forhold. Hans yngste datter er 6 år gammel.

Vis mere